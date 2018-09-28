В MSI Gaming OSD появится режим, оптимизированный под технологию трассировки

28 сентября 2018, 10:45

К мониторам и компьютерам MSI прилагается программное обеспечение с широкой функциональностью, и теперь в приложении Gaming OSD, предназначенном для настройки мониторов, станет доступным новый режим, разработанный специально для технологии трассировки лучей в режиме реального времени, которая появилась в видеокартах на базе процессоров NVIDA GeForce RTX.

После обновления приложения обладатели такой видеокарты смогут применять данную технологию в оптимизированном для отображения на мониторе MSI виде.



Трассировка лучей в режиме реального времени служит для создания реалистичного освещения в играх. При этом учитывается множество факторов, таких как цвет, текстура, отражательная способность объекта, на который падает свет, угол падения лучей, а также количество света, попадающее на объект в результате отражения от других объектов. Для видеокарт прошлых поколений было практически невозможно обработать такие огромные объемы данных в режиме реального времени, например в компьютерных играх. Однако теперь, с появлением данной технологии в графических процессорах серии RTX, уровень качества игровой графики должен существенно вырасти – вплоть до того уровня, который мы видим в фильмах.



Эксклюзивное приложение Gaming OSD, предназначенное для игровых мониторов MSI с изогнутым экраном (серия MPG и серия MAG 2018-го года, за исключением модели MAG341CQ), оптимизировано под технологию трассировки лучей в реальном времени, реализованную в видеокартах на базе графических процессоров GeForce RTX. Благодаря этому изображение в играх, использующих данную технологию, например Shadow of the Tomb Raider, будет выглядеть еще более реалистичным.



Поскольку разные игры используют разные графические "движки", приложение Gaming OSD позволяет создавать профили с различающимися настройками режима "Трассировка лучей в реальном времени" и привязывать их к игровым приложениям. После запуска игры настройки из привязанного к ней профиля будут применяться автоматически, что позволит пользователям с удобством получать максимально качественное изображение.



Кроме того, VA-панели, применяемые в изогнутых мониторах MSI, обладают высокой контрастностью, что позволяет им превосходно отображать мелкие детали в темных и светлых участках любой игровой сцены. Это делает их превосходным дополнением для геймерских видеокарт с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX.