Выбираем бюджетный смартфон с емкой батареей

17 января 2019, 15:45

Мы подобрали несколько простых рекомендаций, которые помогут вам сориентироваться.



Емкость батареи. Раз уж мы останавливаемся на выборе смартфона именно с емкой батареей, стоит помнить следующее. Эксперты в отрасли* утверждают, что на сегодняшний день минимальный показатель такого аккумулятора – 3600 мАч.

Операционная система. Хотя на данный момент новейшая версия – это Android 9.1, бюджетные смартфоны на ней начнут появляться не ранее марта-апреля. Таким образом, пока самой актуальной версией ОС остается 8.1.



Камера. Если еще 2-3 года назад производители «гнались» за количеством пикселей, то теперь тренд сменился в сторону двойных камер, которые позволили вывести мобильную фотографию на новый уровень. Ведь чего стоит тот же эффект боке, позволяющий делать красиво размытым фон. Наконец-то теперь все это реализовано и в доступных по цене смартфонах, например, DOOGEE X70 и BL5500 Lite. Примеры по этой ссылке.

Защита от несанкционированного доступа. Речь идет о сканере отпечатков пальцев. Однако, в отличие от двойной основной камеры, сканером наделены едва ли не все, даже бюджетные смартфоны. Здесь немаловажно проверить точность и быстроту его работы. Общеизвестный факт – даже в самом доступном смартфоне скорость срабатывания сканера не должна превышать 1-2 секунд.



Дизайн. Казалось бы, требовать от смартфона бюджетного уровня каких-либо особых решений по части дизайна невозможно. И, тем не менее, сегодня уже очень много предложений, которые отлично объединяют в себе практически безрамочный дизайн (крайне тонкие рамки вокруг дисплея или полное их отсутствие) и 2.5D – стекло (DOOGEE BL5500 Lite, X60). Кстати, тонкие рамки вокруг дисплея позволили производителям устанавливать дисплеи с большей диагональю в компактные корпуса.

Таким образом, если вы решились на покупку недорого смартфона, но обязательно с емким аккумулятором, делая выбор, учитывайте эти рекомендации. Они существенно сократят список моделей из числа потенциальных кандидатов и позволят оценить ключевые преимущества того или иного смартфона независимо от производителя.



Со своей стороны мы предлагаем рассмотреть с этой целью бренд DOOGEE, в продуктовом портфеле которого на данный момент есть смартфон X70 - бюджетная модель со съемным аккумулятором на 4000 мАч, быстрым и точным сканером отпечатков пальцев, Android 8.1 и двойной основной камерой весьма достойного уровня. Кроме того, здесь очень тонкие боковые рамки, благодаря чему, производитель установил 5.5-дюймовый дисплей в корпус с габаритами 68.9х144х11 мм.