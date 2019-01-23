ПриватБанк запустил сервис выдачи наличных на кассе при оплате картой

23 января 2019, 11:15

В Украине запустили новый банковский сервис выдачи наличных на кассе при оплате картой – «Наличные на кассе».

Эта привычная для Европы услуга запущена ПриватБанком, Mastercard и сетью АЗК WOG и уже доступна клиентам крупнейшего украинского банка и национальной сети заправок.



«Покупка с выдачей налички – это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы, – говорит руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. – Если вы расплачиваетесь в торговой сети картой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат. Премьера нового сервиса на WOG».



Если нужны наличные в пределах небольшой суммы – а эта услуга позволяет получить на кассе супермаркета до 500 грн – достаточно во время оплаты покупки топлива или сопутствующих товаров картой попросить у кассира выдать необходимую сумму «живыми деньгами». Покупка товара и оплата его картой является обязательным условием для получения наличных.



Снять наличные можно с любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной) с магнитной полосой, получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено.



ПриватБанк работает над доступностью данного функционала для всех клиентов банка.



«Команда Mastercard вместе с партнерами активно работала над запуском нового сервиса, ожидаемого на рынке. Мы убеждены, что инновационное решение открывает новую нишу в финансовых услугах и способствует развитию cashless, – отметил Юрий Батхин, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине. – Сейчас мы продолжаем активную работу над расширением экосистемы партнеров, чтобы услуга снятия наличных на кассе стала доступна максимальному числу украинцев – держателям карт различных банков, и воспользоваться ею стало возможным во всех ключевых точках торгово-сервисной сети страны».



«Заботясь о своих клиентах, компания WOG в партнерстве с ПриватБанком и Mastercard запустила на АЗК уникальный сервис снятия наличных прямо на кассе. Это инновационный проект для нас и мы уверены, что новый сервис будет востребован в Украине», – говорит Ольга Капустина, директор по маркетингу компании WOG.



Сегодня сеть автозаправочных комплексов WOG представлена в 24 областях Украины и насчитывает около 400 АЗК. Ежедневно товарами и услугами АЗК WOG пользуются более 150 000 клиентов.