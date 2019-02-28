28 февраля 2019, 11:45

Украинские рестораны переходят на безналичный "чай"

Киевская сеть Tarantino family стала первой в Украине, чьи посетители могут оплачивать счет и оставлять чаевые официантам в безналичной форме – платежными картами через POS-терминалы ПриватБанка.



Как сообщил руководитель направления по обслуживанию торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов, представленная в феврале новая технология банка «Безналичная оплата чаевых» сегодня запущена во всех ресторанах Tarantino family. В ближайшие два месяца возможность оплаты чаевых картами будет работать в большинстве популярных украинских кафе и ресторанов.



«Сегодня каждый третий заказ в ресторане или кофейне клиенты хотят оплачивать картами и не носят с собой наличные, чтобы поблагодарить официанта за хорошее обслуживание и настроение, – говорит Евгений Васильцов. – Диджитализация чаевых в терминалах банка – это универсальное решение, которое подходит всем предприятиям общественного питания и позволяет обеспечить комфортное обслуживание клиентов».



Оставить «на чай» с банковской карты очень просто – официант выбирает в POS-терминале ПриватБанка функцию «Оплата с чаевыми» и предлагает клиенту один из вариантов: установить фиксированное вознаграждение или ввести сумму на его усмотрение. Посетитель оплачивает чек одной транзакцией – картой любого банка или смартфоном.

