Выбираем смартфон для себя и ребенка

29 марта 2019, 10:58

Современный рынок смартфонов уже настолько велик, что сделать правильный выбор не составит совершенно никакого труда.

Однако так это лишь на первый взгляд – стоит только начать углубляться в изучение ассортимента, и тут же «потеряешься». Чтобы этого не произошло с вами, мы собрали несколько рекомендаций, что сейчас модно для поколений постарше и помладше.

Большие безрамочные дисплеи. Смартфоны с такими экранами появились не вчера, но интерес к ним продолжает расти. Причина лежит на поверхности – кардинально новый взгляд на дизайн мобильных устройств. Кроме того, безрамочность позволила установить дисплеи с большей диагональю, «не раздувая» при этом габариты. Таким образом, одна из сочетающих модного смартфона 2019 года – большой безрамочный дисплей. Компания DOOGEE из числа наиболее актуальных новинок для украинского рынка в этом плане предлагает смартфоны BL5500 Lite и Y7. У первой модели экран на 6,19 дюйма – это для вас, а у Y7 – 5,84 дюйма – для вашего чада. Оптимальные варианты в сегодняшних реалиях!

Емкие аккумуляторы. Уже далеко в прошлом то время, когда аккумуляторы, емкостью 2500-2700 мАч считались мощными. Сейчас этот показатель не ниже 3200 мАч. И именно емкие аккумуляторы – еще один плюсик отмеченных выше смартфонов DOOGEE. Модель для родителей – BL5500 Lite – обладает батареей на 5500 мАч, а у молодежного Y7 емкость аккумулятора составляет 3360 мАч. Этого будет достаточно на два дня интенсивной эксплуатации моделей.

Дизайн. Несомненно, безрамочность – это круто. Однако современные смартфоны с точки зрения дизайна должны быть не только безрамочными. Такие устройства являются тонкими, несмотря на емкие аккумуляторы, у них защитное стекло и элегантные обтекаемые формы. В этом плане и Y7, и BL5500 Lite в тренде. Более того, DOOGEE Y7 молодым людям понравится еще и весьма необычными цветовыми решениями корпуса - черный вулканический (Obsidian Black), пурпуно-фантомный (Phantom Purple), а также гамме, имитирующей северное сияние — Aurora Blue. Выглядит очень круто.

Двойные камеры и сканер отпечатков пальцев. Если еще совсем недавно производители смартфонов гнались за мегапикселями в камерах своих изделий, то теперь тренд – это не столько количество мегапикселей, сколько количество объективов основной камеры - их не должно быть меньше двух. В противном случае вы не сможете ощутить все преимущества, к примеру, той же съемки боке.

Сканер отпечатков пальцев – это наиболее распространенный на сегодняшний день формат защиты информации на смартфоне. Однако в современном смартфоне он должен не просто быть, но и еще стабильно, быстро и точно работать. В этом плане DOOGEE Y7 и BL5500 Lite вам понравятся.

Оснащение. Реализованное в этих новинках оснащение позволяет смартфонам справляться с любыми возложенными на них задачами.

Стоимость. При всех изложенных выше преимуществах, стоимость этих смартфонов DOOGEE гораздо ниже аналогичных предложений конкурентов.