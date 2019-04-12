Выходи на новый уровень вместе с Intellias

12 апреля 2019, 11:03

Информационные технологии, интернет – это будущее, ведь с каждым днем происходит все большее внедрение автоматизации и программных комплексов в различные сферы деятельности. Поэтому IT профессии становятся актуальными и востребованными.

При этом, если Вы находитесь в поиске вакансии в IT, стоит помнить о том, что далеко не все работодатели одинаковы. Компании в Украине, которые заинтересованы в своих сотрудниках и не только в положительном результате, но и постоянно растущих показателях продуктивности, используют инновационные методики для обучения, огромное количество тренингов, обмен опытом с зарубежными компаниями и т.д. Ярким примером такой фирмы является Intellias. Если Вы хотите самостоятельно в этом убедиться, посетите сайт IT компании https://intellias.ua/.

Несколько фактов о компании

Основана фирма была в 2002 году. С тех пор она неустанно растет, открывая новые офисы в различных городах страны – Киеве, Харькове, Одессе, Львове. Кроме этого, планируются отделения в Ивано-Франковске.

Главным направлением деятельности Интеллиас является работа в IT. Она отлично зарекомендовала себя в программной сфере, о чем свидетельствует признание ассоциации IAOP, а также инвестирование в компанию иностранными корпорациями, в частности Horizon Capital, которая ранее поддерживала проекты Rozetka, Jooble.

Поскольку компания быстро развивается и имеет множество интересных проектов, она предлагает вакансии в IT талантливым людям. Кроме этого, стоит отметить, что руководители заинтересованы в своих работниках. Поэтому сотрудникам предлагаются наиболее комфортные условия работы, соц. пакет, индивидуальные и командные тренинги, программы обучения.

Преимущества работы в Интеллиас

Работа в IT сфере подразумевает постоянное развитие, адаптацию к новым требованиям, алгоритмам. Однако, компания ищет не только программистов, владеющих языками программирования, но и руководителей проектов, маркетологов, тестировщиков и администраторов. Поэтому время отправить резюме!

Интеллиас – это быстрый старт, который возможен благодаря системе наставничества, программам обучения. Новички не только узнают о подводных камнях в том или ином деле, изучают новые умения, получают опыт работы, но и приобретают преимущества над другими работниками в сфере IT. При этом, представленные программы являются эффективными, ведь по статистике, сотрудников уровня Senior и Middle в компании больше. Это свидетельствует о профессионализме специалистов компании.

Кроме этого, искать работу в Интеллиас можно на любом этапе, вне зависимости от того, учитесь Вы или уже получили диплом об образовании. Комфорт для сотрудников обеспечивается: