Абоненты Киевстар помогли маленьким пациентам Национального института рака

7 мая 2019, 14:15

В рамках инициативы «Детская Надежда» Киевстар вместе с Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) помогли Национальному институту рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики.

На средства, которые абоненты Киевстар перечислили с помощью SMS-сообщений, были закуплены датчики и блок бесперебойного питания для аппарата УЗИ. Теперь более 2000 маленьких пациентов института смогут вовремя пройти необходимое дооперационное и послеоперационное обследование УЗИ.

«Благотворительные SMS – очень мощный инструмент для решения проблем нуждающихся. Мы основали инициативу «Детская надежда», чтобы дети с онкозаболеваниями могли вовремя пройти обследование и получить необходимую помощь в украинских больницах. Я очень рад, что Киевстар вместе с нашими небезразличными абонентами помогли деньгами на закупку необходимого оборудования. Мне очень хочется, чтобы каждый больной малыш выздоровел», – говорит Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напомним, каждый абонент предоплаченной связи К

Киевстар может пожертвовать деньги на помощь детям. Пожертвование может быть разовым - от 1 грн до 3000 грн - или регулярным – 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн.

«Сегодня в украинских больницах есть большая потребность в современном и высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет ежедневно и непрерывно спасать детские жизни. К сожалению, государственное финансирование не позволяет в достаточной мере укомплектовать Отделение лучевой диагностики Национального Института Рака, где ежегодно проходят обследование тысячи детей с онкологическими заболеваниями из всех регионов Украины. Поэтому, совместными усилиями благотворителей и абонентов Киевстар были собраны средства на приобретение жизненно важного оборудования», - говорит Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности».

Средства, которые абоненты жертвуют при помощи SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» на предмет этичности ведения бизнеса. Поэтому наши абоненты могут быть уверены, что деньги дойдут до адресата.

