lifecell представил новые тарифные планы для абонентов контрактной формы

22 мая 2019, 11:45

Диджитал-оператор lifecell запустил новые тарифные планы для абонентов контрактной формы обслуживания «Бизнес Старт 90», «Бизнес Свобода 120», «Бизнес Премиум 200».

Новые пакеты услуг включают большее количество SMS и минут для голосовой связи в пределах Украины по сравнению с другими корпоративными тарифами. Кроме того, звонки внутри корпоративных групп в рамках новых тарифных планов безлимитные. Ежемесячная плата за новые пакеты услуг - 90, 120 и 200 грн соответственно.



Со стартом услуги переноса номера (MNP) в Украине с корпоративные абоненты любого оператора могут воспользоваться всеми преимуществами новых корпоративных тарифов lifecell, осуществив портация своих номеров в lifecell.





