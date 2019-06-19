В лабораторию передали "Доктор Веб" образец редкого Node.js-троянца

В лаборатории «Доктор Веб» исследован троянец-загрузчик, написанный на JavaScript и использующий для запуска Node.js.
Вредоносное ПО распространяется через сайты с читами для популярных видеоигр и получило название Trojan.MonsterInstall.
Компания «Яндекс» передала на исследование в вирусную лабораторию «Доктор Веб» образец редкого Node.js-троянца. Эта вредоносная программа, которая распространяется через сайты с читами для видеоигр, имеет несколько версий и компонентов.
При попытке скачать чит пользователь загружает на свой компьютер архив, защищенный паролем. Внутри находится исполняемый файл, который при запуске скачивает нужные читы вместе с другими компонентами троянца.
Запустившись на устройстве жертвы, Trojan.MonsterInstall загружает и устанавливает необходимые для своей работы модули, собирает информацию о системе и отправляет ее на сервер разработчика. После получения ответа устанавливается в автозагрузку и начинает добычу (майнинг) криптовалюты TurtleCoin.
Разработчики вредоносного ПО используют для распространения собственные ресурсы с читами к популярным играм, а также заражают файлы на других подобных сайтах. Согласно статистике SimilarWeb, пользователи просматривают эти сайты примерно 127 400 раз в месяц.
Ресурсы, принадлежащие разработчику троянца:
румайнкрафт[.]рф;
clearcheats[.]ru;
mmotalks[.]com;
minecraft-chiter[.]ru;
torrent-igri[.]com;
worldcodes[.]ru;
cheatfiles[.]ru.
Кроме того, троянцем заражены некоторые файлы на сайте proplaying[.]ru.
Специалисты «Доктор Веб» рекомендуют пользователям вовремя обновлять антивирус и не загружать сомнительное ПО.