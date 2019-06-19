В лабораторию передали "Доктор Веб" образец редкого Node.js-троянца

19 июня 2019, 12:45

В лаборатории «Доктор Веб» исследован троянец-загрузчик, написанный на JavaScript и использующий для запуска Node.js.

Вредоносное ПО распространяется через сайты с читами для популярных видеоигр и получило название Trojan.MonsterInstall.



Компания «Яндекс» передала на исследование в вирусную лабораторию «Доктор Веб» образец редкого Node.js-троянца. Эта вредоносная программа, которая распространяется через сайты с читами для видеоигр, имеет несколько версий и компонентов.



При попытке скачать чит пользователь загружает на свой компьютер архив, защищенный паролем. Внутри находится исполняемый файл, который при запуске скачивает нужные читы вместе с другими компонентами троянца.



Запустившись на устройстве жертвы, Trojan.MonsterInstall загружает и устанавливает необходимые для своей работы модули, собирает информацию о системе и отправляет ее на сервер разработчика. После получения ответа устанавливается в автозагрузку и начинает добычу (майнинг) криптовалюты TurtleCoin.



Разработчики вредоносного ПО используют для распространения собственные ресурсы с читами к популярным играм, а также заражают файлы на других подобных сайтах. Согласно статистике SimilarWeb, пользователи просматривают эти сайты примерно 127 400 раз в месяц.





Ресурсы, принадлежащие разработчику троянца:



румайнкрафт[.]рф;

clearcheats[.]ru;

mmotalks[.]com;

minecraft-chiter[.]ru;

torrent-igri[.]com;

worldcodes[.]ru;

cheatfiles[.]ru.

Кроме того, троянцем заражены некоторые файлы на сайте proplaying[.]ru.



Специалисты «Доктор Веб» рекомендуют пользователям вовремя обновлять антивирус и не загружать сомнительное ПО.

