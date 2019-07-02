Киевстар определил десятку наиболее популярных стран среди абонентов

2 июля 2019, 11:15

Национальный телеком оператор Украины выяснил какие туристические маршруты выбирают абоненты мобильной связи для летних путешествий.

Рейтинг составлен по данным регистрации абонентов в международном роуминге в мае 2019 года.

С начала мая 2019 количество абонентов Киевстар, путешествующих за рубежом, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Наиболее популярным маршрутом стала Польша – в мае-июне 2019 эту страну посетило 18% абонентов, пользующихся международным роумингом. Второе место по количеству зарубежных поездок занимают Германия, Турция, Россия – каждую из этих стран за первый летний месяц посетило около 8% абонентов, пользующихся роумингом. Около 5% абонентов посетили Египет, Италию, Венгрию и Чехию. В Румынию и Беларусь съездили 3% абонентов. Меньше всего абонентов посетили Королевство Эсватини (Свазиленд) – 6 человек.

Продолжают расти объемы потребления мобильного интернета в роуминге. В мае 2019 года абоненты Киевстар использовали за рубежом на 113% больше дата трафика, чем годом ранее.

В компании объясняют значительный рост дата-трафика за рубежом выгодными тарифами на международный роуминг. Так, в наиболее популярных среди абонентов Киевстар странах стоимость звонков от 2 грн/минута, мегабайт мобильного интернета – от 0,35 грн, SMS-сообщение – от 1 грн. Абоненты, которые хотят много пользоваться мобильным интернетом, могут подключить услугу «Идеальный роуминг» с которой цена за 1 мегабайт дата-трафика от 0,10 грн, а звонки – от 1 грн за минуту.

Уже сейчас абоненты Киевстар могут пользоваться 4G/ LTE более чем в 40 странах мира. Например, в Египте, Турции, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польше, Венгрии, Северной Америки.



Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. Услуга международного роуминга подключается автоматически, как только абонент начинает пользоваться мобильной связью за рубежом. Все, что необходимо сделать абоненту - пополнить свой счет перед путешествием.

