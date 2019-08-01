ViewSonic представила профессиональное решение ColorPro Professional Display

1 августа 2019, 13:45

Корпорация ViewSonic представила свое новое решение ColorPro Professional Display, предназначенное для создателей контента, включая видеоредакторов, фотографов и художников.

Это решение объединяет мониторы профессиональной серии ViewSonic VP с инструментами для калибровки цвета и защитными экранами. Его цель - обеспечить точную и однородную цветопередачу, необходимую требовательным пользователям для воплощения в жизнь их творческих работ. Кроме того, предоставляются пакеты программного обеспечения для управления дисплеем, которые помогают настроить параметры и оптимизировать работу экрана с помощью комплексных программных инструментов.



Точность цветопередачи является ключевой особенностью ColorPro, ведь если все видят разные цвета, возможны недоразумения и недопонимание, что способно значительно удлинить процесс в целом. Для точной цветопередачи серия профессиональных мониторов ViewSonic VP поддерживает аппаратную калибровку и функции, обеспечивающие однородность цветопередачи. Также предоставляется отчет о цветопередаче, подтверждающий, что мониторы должным образом предварительно откалиброваны. Защитные экраны помогают блокировать нежелательные внешние блики, которые могут вызвать отклонение в цвете, а инструмент калибровки цветов обеспечивает долговременную согласованность и точное воспроизведение цветов.



Корпорация ViewSonic предлагает целый спектр профессиональных дисплеев для удовлетворения потребностей создателей контента различного типа и нужд разных отраслей. Эти решения помогают пользователям создавать, просматривать контент и делиться им, повышая эффективность рабочего процесса. Они включают в себя сверхширокие изогнутые мониторы 21: 9 (VP3881 и VP3481), идеально подходящие для просмотра и редактирования художественных работ, монитор Adobe RGB (VP2785-4K), который предоставляет дизайнерам доступ к расширенному диапазону цветов для использования более глубоких оттенков, доступных для принтеров, а также мониторы sRGB (VP2458, VP2468, VP2768, VP2768-4K, VP3268-4K, VP2771).



Программные средства управления дисплеем помогают создателям контента с легкостью управлять своими мониторами. К ним относятся автоматический поворот, автоматическое обновление прошивки, интеллектуальная настройка разрешения и простая настройка параметров для оптимального просмотра экрана.





