6 августа 2019, 13:15

Galaxy Watch Active2: новые возможности для активного образа жизни

Компания Samsung Electronics представляет новое поколение Galaxy Watch Active2.

Продолжая традицию семейства Galaxy, новинка получила целый набор уникальных функций для персонализированного контроля за состоянием здоровья и самочувствием, расширенные возможности для общения, улучшенный дизайн и простой интуитивный интерфейс.

Galaxy Watch Active2 улучшает все аспекты жизни пользователей, от самочувствия за счет отслеживания качества сна, физической активности и управления стрессом, до оптимизации эффективности выполнения повседневных задач.  Элегантный гаджет подойдет как тем, кто стремится всегда быть в курсе последних событий, так и ценителям покоя и гармонии.

Galaxy Watch Active2 предлагается в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм; и в двух вариантах отделки корпуса - легком алюминиевом с практичным ремешком из фторэластомера (FKM), и премиальном стальном с кожаным ремешком. Браслет часов съемный и может быть заменен на любой другой, подходящий под стиль одежды и настроение, а изображение на дисплее устройство подберет автоматически е с помощью алгоритма подбора цвета My Style. Достаточно загрузить фото своего образа в приложение Galaxy Wearable, выбрать один из пяти цветовых стилей, и изображение на экране мгновенно поменяется. .

Новинка получила цифровой безель, благодаря которому навигация в меню и настройка устройства стали еще проще, а размер дисплея удалось максимально увеличить. Сенсорная рамка, расположенная на изящно изогнутом Super AMOLED экране, теперь поворачивается в обе стороны, упрощая поиск и запуск нужных приложений, а благодаря единому интерфейсу One UI навигация на устройства стала еще комфортнее. 

Galaxy Watch Active2 позволяет отслеживать более 39 типов тренировок, семь из которых активируются автоматически – в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребной тренажер, эллиптический тренажер и динамические тренировки. С обновленной функцией Running Coach пользователь может определять скорость бега в режиме реального времени и выбирать любую из семи различных программ для достижения поставленных целей. На тыльной стороне Galaxy Watch Active2 установлены новые инновационные датчики, способные считывать данные еще быстрее – благодаря этому пользователь моментально получает актуальную информацию о ходе тренировки, чтобы лучше контролировать физическую нагрузку.

Galaxy Watch Active2 отслеживает уровень стресса с помощью популярного приложения для здорового образа жизни Samsung Health. Улучшенные алгоритмы анализа сна помогут улучшить качество сна, чтобы организм лучше восстанавливался ночью.

Galaxy Watch Active2 оптимизирован для взаимодействия с другими устройствами экосистемы. Доступ к социальным сетям осуществляется в один тап, а просмотр контента становится еще удобнее: теперь можно отвечать на твиты и даже просматривать небольшие видеоклипы или трейлеры к фильмам непосредственно на Galaxy Watch. Более того, гаджет поддерживает удобный перевод текста и устной речи на 16 языков в режиме реального времени.

Функция Watch Camera Controller на Galaxy Watch Active2 позволяет управлять камерой смартфона при съемке фотографии и видео, предварительно просматривать кадры, переключаться между фронтальным и основным объективами, устанавливать таймер. Технология Wireless PowerShare, доступная на смартфонах Galaxy, позволяет легко подзарядить носимое устройство.

Кроме того, на устройстве доступны такие сервисы как Samsung Health иSmartThings, , а все действия, совершаемые с помощью Galaxy Watch Active2, защищены платформой Knox.


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