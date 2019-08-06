Galaxy Watch Active2: новые возможности для активного образа жизни

6 августа 2019, 13:15

Компания Samsung Electronics представляет новое поколение Galaxy Watch Active2.

Продолжая традицию семейства Galaxy, новинка получила целый набор уникальных функций для персонализированного контроля за состоянием здоровья и самочувствием, расширенные возможности для общения, улучшенный дизайн и простой интуитивный интерфейс.



Galaxy Watch Active2 улучшает все аспекты жизни пользователей, от самочувствия за счет отслеживания качества сна, физической активности и управления стрессом, до оптимизации эффективности выполнения повседневных задач. Элегантный гаджет подойдет как тем, кто стремится всегда быть в курсе последних событий, так и ценителям покоя и гармонии.

Galaxy Watch Active2 предлагается в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм; и в двух вариантах отделки корпуса - легком алюминиевом с практичным ремешком из фторэластомера (FKM), и премиальном стальном с кожаным ремешком. Браслет часов съемный и может быть заменен на любой другой, подходящий под стиль одежды и настроение, а изображение на дисплее устройство подберет автоматически е с помощью алгоритма подбора цвета My Style. Достаточно загрузить фото своего образа в приложение Galaxy Wearable, выбрать один из пяти цветовых стилей, и изображение на экране мгновенно поменяется. .



Новинка получила цифровой безель, благодаря которому навигация в меню и настройка устройства стали еще проще, а размер дисплея удалось максимально увеличить. Сенсорная рамка, расположенная на изящно изогнутом Super AMOLED экране, теперь поворачивается в обе стороны, упрощая поиск и запуск нужных приложений, а благодаря единому интерфейсу One UI навигация на устройства стала еще комфортнее.



Galaxy Watch Active2 позволяет отслеживать более 39 типов тренировок, семь из которых активируются автоматически – в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребной тренажер, эллиптический тренажер и динамические тренировки. С обновленной функцией Running Coach пользователь может определять скорость бега в режиме реального времени и выбирать любую из семи различных программ для достижения поставленных целей. На тыльной стороне Galaxy Watch Active2 установлены новые инновационные датчики, способные считывать данные еще быстрее – благодаря этому пользователь моментально получает актуальную информацию о ходе тренировки, чтобы лучше контролировать физическую нагрузку.



Galaxy Watch Active2 отслеживает уровень стресса с помощью популярного приложения для здорового образа жизни Samsung Health. Улучшенные алгоритмы анализа сна помогут улучшить качество сна, чтобы организм лучше восстанавливался ночью.



Galaxy Watch Active2 оптимизирован для взаимодействия с другими устройствами экосистемы. Доступ к социальным сетям осуществляется в один тап, а просмотр контента становится еще удобнее: теперь можно отвечать на твиты и даже просматривать небольшие видеоклипы или трейлеры к фильмам непосредственно на Galaxy Watch. Более того, гаджет поддерживает удобный перевод текста и устной речи на 16 языков в режиме реального времени.



Функция Watch Camera Controller на Galaxy Watch Active2 позволяет управлять камерой смартфона при съемке фотографии и видео, предварительно просматривать кадры, переключаться между фронтальным и основным объективами, устанавливать таймер. Технология Wireless PowerShare, доступная на смартфонах Galaxy, позволяет легко подзарядить носимое устройство.



Кроме того, на устройстве доступны такие сервисы как Samsung Health иSmartThings, , а все действия, совершаемые с помощью Galaxy Watch Active2, защищены платформой Knox.