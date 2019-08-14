Приложение Kyiv Smart City дополнится новыми сервисами

14 августа 2019, 9:45

Приложение для киевлян Kyiv Smart City вскоре расширит список доступных сервисов. Идеи для новых сервисов разрабатывали украинские ИТ-специалисты на хакатоне Kyiv Smart City, который прошел в эти выходные в Киеве.

Мероприятие было организовано городской инициативой Kyiv Smart City совместно с Ассоциацией «IT Ukraine» при поддержке Vodafone. Компания поделилась экспертизой в IoT и опытом реализации проектов Smart City, а также отметила одну из команд-победителей денежным вознаграждением в размере $1000.



В хакатоне приняли участие 12 команд, по 3-5 участников в каждой. Участникам хакатона было предложено разработать один из сервисов:

медицина: семейный врач, электронный рецепт;

сервисы водителя: зарядки для электромобилей, "зеленая волна" на маршруте, яма на дороге, эвакуация автомобиля;

городской транспорт: расписание движения;

виртуальный город 360;

сортировка мусора;

сервис о нарушении парковки, оплата, поиск паркоместа, эвакуация;

каршеринг и кикшеринг (прокат электросамокатов);

Nextbike: карта байкшеринга.



Лучшими идеями для новых сервисов стали:

Доставка на переработку сортированного мусора;

Сервис информирования о ямах на дороге;

Построение оптимального маршрута для передвижения городским транспортом.



Сейчас функционал мобильного приложения Kyiv Smart City включает пополнение Kyiv Smart Card и приобретение QR-билета для проезда в городском транспорте.