Приложение Kyiv Smart City дополнится новыми сервисами

Приложение для киевлян Kyiv Smart City вскоре расширит список доступных сервисов. Идеи для новых сервисов разрабатывали украинские ИТ-специалисты на хакатоне Kyiv Smart City, который прошел в эти выходные в Киеве.
Мероприятие было организовано городской инициативой Kyiv Smart City совместно с Ассоциацией «IT Ukraine» при поддержке Vodafone. Компания поделилась экспертизой в IoT и опытом реализации проектов Smart City, а также отметила одну из команд-победителей денежным вознаграждением в размере $1000.
В хакатоне приняли участие 12 команд, по 3-5 участников в каждой. Участникам хакатона было предложено разработать один из сервисов:
медицина: семейный врач, электронный рецепт;
сервисы водителя: зарядки для электромобилей, "зеленая волна" на маршруте, яма на дороге, эвакуация автомобиля;
городской транспорт: расписание движения;
виртуальный город 360;
сортировка мусора;
сервис о нарушении парковки, оплата, поиск паркоместа, эвакуация;
каршеринг и кикшеринг (прокат электросамокатов);
Nextbike: карта байкшеринга.
Лучшими идеями для новых сервисов стали:
Доставка на переработку сортированного мусора;
Сервис информирования о ямах на дороге;
Построение оптимального маршрута для передвижения городским транспортом.
Сейчас функционал мобильного приложения Kyiv Smart City включает пополнение Kyiv Smart Card и приобретение QR-билета для проезда в городском транспорте.