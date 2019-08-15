NAVITEL выпустил обновление карт Европы Q2 2019

Для пользователей Навител Навигатор стали доступны карты Европы релиза Q2 2019.
Обновление карт включает в себя 44 страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Ватикан, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия, остров Мэн, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Ватикан.
Австрия
Карта Австрии содержит 26 738 городов и населенных пунктов, из которых 10 783 доступны в адресном поиске. На карты Австрии нанесено 54 243 Полезных Объекта Инфраструктуры (POI). Протяженность дорожного графа составляет 216 260 км.
Актуализирована информация о схеме движения, скоростных режимах, маневрах, а также возможности проезда различных видов транспортных средств на основных трассах и развязках вокруг г. Вена;
Добавлен новый объезд в г. Шарниц.
Болгария
Карта Болгарии содержит 5 518 городов и населенных пунктов, из которых 614 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 31 500 Полезных Объектов Инфраструктуры (POI). Общая протяженность дорожного графа составляет 94 132 км.
На карту Болгарии релиза Q2 2019:
Добавлены карты населенных пунктов (с детализацией до дома): г. Видин, г. Добрич, с. Казичене (София);
Актуализированы г. Лом и г. Плевен;
Добавлена новая часть автомагистрали A3 «Струма» (г. Благоевград);
Обновлены POI отелей в г. Черноморец и Созопол.
Венгрия
Карта Венгрии содержит 3 821 город и населенный пункт, из которых 3 212 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 35 245 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 108 812 км.
На карте Венгрии релиза Q2 2019:
Актуализированы данные следующих городов: Бекеш, Рацкеве, Салготарян;
Добавлен новый объезд 447 по г. Кечкемет.
Германия
Карта Германии содержит 97 048 городов и населенных пунктов, из которых 88 798 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 1 647 560 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 1 101 472 км.
Актуализирована дорожная сеть на всей территории Германии.
Дания
На карту Дании добавлено:
Новое шоссе 15 с развязками;
Новая развязка с тоннелем «О2 Nordhavnsvej» (г. Копенгаген);
Информация о полосах движения на развязках следующих шоссе: E20, O4, 21, E47, 16, 19, 17.
Актуализирована база Полезных Объектов Инфраструктуры АЗС и подъездов к ним.
Исландия
На карте Исландии Q2 2019 актуализированы POI AЗС и подъезды к ним.
Италия
Карта Италии содержит 69 233 города и населенных пункта, из которых 39 840 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. Для поиска доступно 31 403 699 уникальных адресов. На карту нанесено 67 972 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 782 213 км.
Актуализирован дорожный граф: добавлены новые дороги и перекрестки с круговым движением в северо-западной части Италии.
Латвия
Актуализирована дорожная сеть, а также база камер контроля и предупреждений.
Литва
На карте Литвы Q2 2019 актуализирован дорожный граф, база камер контроля и предупреждений.
Норвегия
Карта Норвегии содержит 18 811 город и населенный пункт, из которых 1 438 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 6 238 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 223 246 км.
На карте Норвегии Q2 2019 обновлены POI AЗС и подъезды к ним.
Польша
Обновленная карта Польши содержит 733 656 км дорожного графа, 267 870 POI, 95 313 городов и населенных пунктов, из них 55 063 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.
Актуализирована дорожная сеть, а также база камер контроля и предупреждений.
Румыния
Карта Румынии содержит 14 483 города и населенных пункта, из которых 595 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 44 707 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 135 762 км.
На карте Румынии релиза Q2 2019:
Добавлены новые объезды по г. Меркуря-Чук и вокруг него;
Обновлена дорожная сеть в небольших населенных пунктах;
Изменена прокладка маршурта по трассе DN6 через населенный пункт Бечичереку-Мик;
Актуализированы POI.
Сербия
Карта Сербии содержит 16 576 городов и населенных пунктов, из которых 812 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 23 279 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 59 253 км.
Добавлена новая часть шоссе R6 между городами Доганович-Хани и Елезит.
Словакия
На картах Словакии Q2 2019 обновлены города:
Трнава;
Нитра;
Пьештяни.
Украина
Карта Украины содержит 30 013 городов и населенных пунктов, из которых 3 707 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 128 444 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 1 140 136 км.
В релизе карты Украины Q2 2019:
Актуализировано направление движения по Красной площади в г. Чернигов (движение изменено на время реконструкции площади);
Исправлено движение в г. Киев на ул. Западынская;
Добавлена объездная дорога в с. Покровская Богачка (Полтавская область);
Переименовано 86 населенных пунктов на территориях Николаевской и Сумской областей;
Переименовано 895 улиц на территориях Полтавской, Сумской, Николаевской и Киевской областей;
Добавлена подробная адресная информация в 75 населенных пунктах на территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Ровненской, Сумской и Тернопольской областей.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 13:09
Подробности о новом смартфоне Moto G8
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Состоялся официальный анонс смартфона HTC Wildfire X
- Софт | Вчера, 11:45
NAVITEL выпустил обновление карт Европы Q2 2019
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Не анонсированный Meizu 16s Pro протестировали в AnTuTu
- Гаджеты | Вчера, 10:45
В Украине стартовали продажи смартфона Nokia 3.2
- Безопасность | Вчера, 10:15
Аналитика Vodafone Retail: рынок смартфонов в Украине
- Железо | Вчера, 9:45
LG и LUMI стали партнерами для усовершенствования экосистемы "умный дом"
- Гаджеты | Позавчера, 15:45
Смартфон Samsung Galaxy A50s б- 6,4-дюймовый экран и NFC
- Гаджеты | Позавчера, 15:15
Анонс мощного смартфона Xiaomi Mi 9T Pro намечен на 20 августа
Последние материалы
- Аналитика | 12 августа, 0:43
Дайджест №274: презентация Galaxy Note10/Note10+ и старт продаж в Украине Nokia 2.2
- Аналитика | 9 августа, 10:37
Дайджест №273: HONOR начинает продажи HONOR 20 в Украине
- Фотогалереи | 8 августа, 8:39
Synology SA3400: масштабируемая система на платформе Intel Xeon D
- Интервью | 7 августа, 14:02
Сеть MOYO: "Продажи вырастут, в среднем в два раза"!
- Обзоры | 6 августа, 15:24
Archos Hello 7: "покажет и подскажет"!
- Фотогалереи | 6 августа, 9:35
Tesla представила самый крупный модульный аккумулятор для хранения энергии
- Фотогалереи | 5 августа, 9:33
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
- Фотогалереи | 3 августа, 9:29
PNY Pro Elite: карманный SSD-накопитель вместимостью до 1 Тбайт
- Фотогалереи | 2 августа, 9:28
GIGABYTE представила видеокарты GeForce RTX 20 SUPER на базе архитектуры Turing
Популярные новости
- Бизнес | Позавчера, 14:15
Телевизоры OzoneHD в Украине 5.00
- Гаджеты | Вчера, 13:09
Подробности о новом смартфоне Moto G8 5.00
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Состоялся официальный анонс смартфона HTC Wildfire X 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 15:45
Смартфон Samsung Galaxy A50s б- 6,4-дюймовый экран и NFC 5.00
- Гаджеты | 13 августа, 13:15
Первые данные о новом мощном смартфоне Meizu 16s Pro 5.00
- Гаджеты | 13 августа, 12:15
Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy A10s 5.00
- Гаджеты | 13 августа, 11:45
Xperia 20 – названы характеристики нового смартфона Sony 5.00
- Софт | Вчера, 11:45
NAVITEL выпустил обновление карт Европы Q2 2019 0.00
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Не анонсированный Meizu 16s Pro протестировали в AnTuTu 0.00