15 августа 2019, 11:45

NAVITEL выпустил обновление карт Европы Q2 2019

Для пользователей Навител Навигатор стали доступны карты Европы релиза Q2 2019.

Обновление карт включает в себя 44 страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Ватикан, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия, остров Мэн, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Ватикан.
Австрия

Карта Австрии содержит 26 738 городов и населенных пунктов, из которых 10 783 доступны в адресном поиске. На карты Австрии нанесено 54 243 Полезных Объекта Инфраструктуры (POI). Протяженность дорожного графа составляет 216 260 км.

    Актуализирована информация о схеме движения, скоростных режимах, маневрах, а также возможности проезда различных видов транспортных средств на основных трассах и развязках вокруг г. Вена;
    Добавлен новый объезд в г. Шарниц.

Болгария

Карта Болгарии содержит 5 518 городов и населенных пунктов, из которых 614 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 31 500 Полезных Объектов Инфраструктуры (POI). Общая протяженность дорожного графа составляет 94 132 км.

На карту Болгарии релиза Q2 2019:

    Добавлены карты населенных пунктов (с детализацией до дома): г. Видин, г. Добрич, с. Казичене (София);
    Актуализированы г. Лом и г. Плевен;
    Добавлена новая часть автомагистрали A3 «Струма» (г. Благоевград);
    Обновлены POI отелей в г. Черноморец и Созопол.

Венгрия

Карта Венгрии содержит 3 821 город и населенный пункт, из которых 3 212 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 35 245 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 108 812 км.

На карте Венгрии релиза Q2 2019:

    Актуализированы данные следующих городов: Бекеш, Рацкеве, Салготарян;
    Добавлен новый объезд 447 по г. Кечкемет.

Германия

Карта Германии содержит 97 048 городов и населенных пунктов, из которых 88 798 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 1 647 560 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 1 101 472 км.

Актуализирована дорожная сеть на всей территории Германии.
Дания

На карту Дании добавлено:

    Новое шоссе 15 с развязками;
    Новая развязка с тоннелем «О2 Nordhavnsvej» (г. Копенгаген);
    Информация о полосах движения на развязках следующих шоссе: E20, O4, 21, E47, 16, 19, 17.

Актуализирована база Полезных Объектов Инфраструктуры АЗС и подъездов к ним.
Исландия

На карте Исландии Q2 2019 актуализированы POI AЗС и подъезды к ним.
Италия

Карта Италии содержит 69 233 города и населенных пункта, из которых 39 840 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. Для поиска доступно 31 403 699 уникальных адресов. На карту нанесено 67 972 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 782 213 км.

Актуализирован дорожный граф: добавлены новые дороги и перекрестки с круговым движением в северо-западной части Италии.
Латвия

Актуализирована дорожная сеть, а также база камер контроля и предупреждений.
Литва

На карте Литвы Q2 2019 актуализирован дорожный граф, база камер контроля и предупреждений.
Норвегия

Карта Норвегии содержит 18 811 город и населенный пункт, из которых 1 438 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 6 238 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 223 246 км.

На карте Норвегии Q2 2019 обновлены POI AЗС и подъезды к ним.
Польша

Обновленная карта Польши содержит 733 656 км дорожного графа, 267 870 POI, 95 313 городов и населенных пунктов, из них 55 063 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

Актуализирована дорожная сеть, а также база камер контроля и предупреждений.
Румыния

Карта Румынии содержит 14 483 города и населенных пункта, из которых 595 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 44 707 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 135 762 км.

На карте Румынии релиза Q2 2019:

    Добавлены новые объезды по г. Меркуря-Чук и вокруг него;
    Обновлена дорожная сеть в небольших населенных пунктах;
    Изменена прокладка маршурта по трассе DN6 через населенный пункт Бечичереку-Мик;
    Актуализированы POI.

Сербия

Карта Сербии содержит 16 576 городов и населенных пунктов, из которых 812 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 23 279 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 59 253 км.

Добавлена новая часть шоссе R6 между городами Доганович-Хани и Елезит.
Словакия

На картах Словакии Q2 2019 обновлены города:

    Трнава;
    Нитра;
    Пьештяни.

Украина

Карта Украины содержит 30 013 городов и населенных пунктов, из которых 3 707 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 128 444 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 1 140 136 км.

В релизе карты Украины Q2 2019:

    Актуализировано направление движения по Красной площади в г. Чернигов (движение изменено на время реконструкции площади);
    Исправлено движение в г. Киев на ул. Западынская;
    Добавлена объездная дорога в с. Покровская Богачка (Полтавская область);
    Переименовано 86 населенных пунктов на территориях Николаевской и Сумской областей;
    Переименовано 895 улиц на территориях Полтавской, Сумской, Николаевской и Киевской областей;
    Добавлена подробная адресная информация в 75 населенных пунктах на территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Ровненской, Сумской и Тернопольской областей.
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