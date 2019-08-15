15 августа 2019, 11:45

NAVITEL выпустил обновление карт Европы Q2 2019

Для пользователей Навител Навигатор стали доступны карты Европы релиза Q2 2019.



Обновление карт включает в себя 44 страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Ватикан, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия, остров Мэн, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Ватикан.

Австрия



Карта Австрии содержит 26 738 городов и населенных пунктов, из которых 10 783 доступны в адресном поиске. На карты Австрии нанесено 54 243 Полезных Объекта Инфраструктуры (POI). Протяженность дорожного графа составляет 216 260 км.



Актуализирована информация о схеме движения, скоростных режимах, маневрах, а также возможности проезда различных видов транспортных средств на основных трассах и развязках вокруг г. Вена;

Добавлен новый объезд в г. Шарниц.



Болгария



Карта Болгарии содержит 5 518 городов и населенных пунктов, из которых 614 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 31 500 Полезных Объектов Инфраструктуры (POI). Общая протяженность дорожного графа составляет 94 132 км.



На карту Болгарии релиза Q2 2019:



Добавлены карты населенных пунктов (с детализацией до дома): г. Видин, г. Добрич, с. Казичене (София);

Актуализированы г. Лом и г. Плевен;

Добавлена новая часть автомагистрали A3 «Струма» (г. Благоевград);

Обновлены POI отелей в г. Черноморец и Созопол.



Венгрия



Карта Венгрии содержит 3 821 город и населенный пункт, из которых 3 212 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 35 245 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 108 812 км.



На карте Венгрии релиза Q2 2019:



Актуализированы данные следующих городов: Бекеш, Рацкеве, Салготарян;

Добавлен новый объезд 447 по г. Кечкемет.



Германия



Карта Германии содержит 97 048 городов и населенных пунктов, из которых 88 798 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 1 647 560 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 1 101 472 км.



Актуализирована дорожная сеть на всей территории Германии.

Дания



На карту Дании добавлено:



Новое шоссе 15 с развязками;

Новая развязка с тоннелем «О2 Nordhavnsvej» (г. Копенгаген);

Информация о полосах движения на развязках следующих шоссе: E20, O4, 21, E47, 16, 19, 17.



Актуализирована база Полезных Объектов Инфраструктуры АЗС и подъездов к ним.

Исландия



На карте Исландии Q2 2019 актуализированы POI AЗС и подъезды к ним.

Италия



Карта Италии содержит 69 233 города и населенных пункта, из которых 39 840 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. Для поиска доступно 31 403 699 уникальных адресов. На карту нанесено 67 972 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 782 213 км.



Актуализирован дорожный граф: добавлены новые дороги и перекрестки с круговым движением в северо-западной части Италии.

Латвия



Актуализирована дорожная сеть, а также база камер контроля и предупреждений.

Литва



На карте Литвы Q2 2019 актуализирован дорожный граф, база камер контроля и предупреждений.

Норвегия



Карта Норвегии содержит 18 811 город и населенный пункт, из которых 1 438 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 6 238 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 223 246 км.



На карте Норвегии Q2 2019 обновлены POI AЗС и подъезды к ним.

Польша



Обновленная карта Польши содержит 733 656 км дорожного графа, 267 870 POI, 95 313 городов и населенных пунктов, из них 55 063 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.



Актуализирована дорожная сеть, а также база камер контроля и предупреждений.

Румыния



Карта Румынии содержит 14 483 города и населенных пункта, из которых 595 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 44 707 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 135 762 км.



На карте Румынии релиза Q2 2019:



Добавлены новые объезды по г. Меркуря-Чук и вокруг него;

Обновлена дорожная сеть в небольших населенных пунктах;

Изменена прокладка маршурта по трассе DN6 через населенный пункт Бечичереку-Мик;

Актуализированы POI.



Сербия



Карта Сербии содержит 16 576 городов и населенных пунктов, из которых 812 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 23 279 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 59 253 км.



Добавлена новая часть шоссе R6 между городами Доганович-Хани и Елезит.

Словакия



На картах Словакии Q2 2019 обновлены города:



Трнава;

Нитра;

Пьештяни.



Украина



Карта Украины содержит 30 013 городов и населенных пунктов, из которых 3 707 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесено 128 444 POI. Общая протяженность дорожного графа составляет 1 140 136 км.



В релизе карты Украины Q2 2019:



Актуализировано направление движения по Красной площади в г. Чернигов (движение изменено на время реконструкции площади);

Исправлено движение в г. Киев на ул. Западынская;

Добавлена объездная дорога в с. Покровская Богачка (Полтавская область);

Переименовано 86 населенных пунктов на территориях Николаевской и Сумской областей;

Переименовано 895 улиц на территориях Полтавской, Сумской, Николаевской и Киевской областей;

Добавлена подробная адресная информация в 75 населенных пунктах на территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Ровненской, Сумской и Тернопольской областей.

