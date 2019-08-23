lifecell запускает Mobile ID для корпоративных абонентов

23 августа 2019, 13:15

С сегодняшнего дня корпоративные абоненты диджитал-оператора lifecell смогут пользоваться услугой Mobile ID.

Это позволит им быстро и безопасно осуществлять удаленную идентификацию, получать доступ к электронным услугам и подписывать документы онлайн.



Mobile ID обеспечивает надежную идентификацию пользователя для получения любых электронных услуг и является, по сути, цифровым удостоверением личности. Приватный ключ электронной цифровой подписи генерируется и хранится на SIM-карте нового поколения, которая является защищенным носителем, что подтверждено выводами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.



Услуга будет доступна юридическим лицам, которые являются контрактными абонентами оператора, по всей Украине. Mobile ID позволит существенно расширить спектр сервисов, которыми смогут воспользоваться абоненты lifecell с помощью мобильного телефона. Это электронные государственные услуги, онлайн-документооборот на платформах vchasno.ua и document.online, услуги Главного сервисного центра МВД Украины, налоговая отчетность и электронный кабинет налогоплательщика и тому подобное.

