ПриватБанк представил технологию биометрической оплаты FacePay24

13 сентября 2019, 12:15

ПриватБанк и платежная система Visa сообщили о запуске в Украине технологии биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек.

Первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары «лицом», стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.



Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл в ходе PrivatBank Innovation Day в Днепре, запуск такой услуги, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стал возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологии Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24. А участие в проекте наиболее инновационных торговых сетей позволило Украине запустить FacePay одной из первых в Европе.



«У большинства из вас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы сегодня идем дальше и запускаем технологию, которая позволяет даже забыть дома телефон, – отметил Петр Крумханзл. – Совместный проект ПриватБанка и Visa стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле. С помощью обновленной платформы Приват24 теперь эта возможность доступна всем клиентам ПриватБанка и любым офлайн- и онлайн-торговцам».



Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу банковскую карту Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.



«Теперь не понадобится носить с собой ни платежную карту, ни смартфон – достаточно улыбки клиента, чтобы оплатить товар в первых FacePay-магазинах нашей сети, которые работают в крупнейших жилых районах Днепра. Мы продолжаем удивлять клиентов и с помощью инноваций делать шопинг удобнее. Рады, что являемся пионерами внедрения этой технологии в Украине», – комментирует запуск проекта генеральный директор HOP HEY Дмитрий Молчанов.



«Вместе с нашими партнерами мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать безналичные расчеты еще более удобными для украинцев, предлагаем потребителям новые способы платить по безналу. Мы предоставляем нашим клиентам широкий выбор и одновременно совершенствуем потребительский опыт. Это заставит как потребителя, так и ритейл более активно переходить на безналичные расчеты. По нашему мнению, биометрия открывает новые возможности с точки зрения аутентификации и непосредственно осуществление платежей, гарантирует их безопасность, и в дальнейшем будет в значительной степени влиять на развитие электронных платежей», – добавляет Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине, Молдове и и. о. регионального менеджера Беларуси.



FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку. Amazon Rekognition создана на базе безопасной, надежной и проверенной технологии глубокого обучения, разработанной экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео. Решение ПриватБанка и Visa не использует личную информацию, которая может содержаться в вашем контенте, для таргетинга продуктов, услуг или маркетинга. Доверие клиентов, безопасность данных является наивысшим приоритетом для нас, и мы внедряем соответствующие меры, включающие технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.







