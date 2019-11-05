Проводная мышь SVEN RX-70

5 ноября 2019, 9:15

Стильный дизайн и динамическая подсветка еще совсем недавно были уделом дорогих решений, которые дополнительно оснащались массой других функций.

За них приходилось переплачивать даже тем, кому важно именно внешнее оформление. Теперь этого делать не нужно, ведь компания SVEN представила новую мышь RX-70, которая сочетает яркий дизайн с простотой исполнения и бюджетной стоимостью.

Кнопок у мышки необходимый минимум — всего две, плюс колесо прокрутки. Разрешающая способность фиксированная — 1200 DPI. При этом нет никаких компромиссов в плане надежности конструкции: как и в более дорогих решениях от SVEN кнопки способны выдержать до 3 млн нажатий. Вес устройства невелик — всего 87 г, оно одинаково органично будет смотреться как на рабочем месте со стационарным ПК, так и в переносном комплекте с ноутбуком. Комфорт использования обеспечивает покрытие Soft Touch, а симметричная форма позволяет с одинаковым удовольствием использовать мышь и левшам, и правшам.