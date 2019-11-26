Uber Eats представляет новое решение для ресторанов

26 ноября 2019, 14:45

Uber Eats, быстро растущее приложение для доставки еды, открывает свою технологию для ресторанов с собственными курьерами.

Начиная с сегодняшнего дня новая услуга предоставляет возможность рестораном в Киеве и Львове использовать своих курьеров или курьеров Uber Eats для доставки заказов. Данная опция позволяет не только доставлять еду, а и развивать свой бизнес с помощью Uber Eats.



Ранее Uber Eats был доступен только для ресторанов, которые предлагали доставку с помощью курьеров платформы. А с сегодняшнего дня рестораны могут выбирать доставку собственными курьерами или Uber Eats простым переключением в приложении, в зависимости от того, сколько персонала доступно в данный момент и что предпочтительнее для клиентов.



Благодаря новой опции доставки, пользователи Uber Eats получат доступ к более широкому выбору ресторанов. Сервис уже сотрудничает с более чем 700 ресторанами в 2 городах Украины и ожидает, что это число значительно вырастет.



Согласно данным, растущий рынок доставки еды в Европе, который по прогнозам может составить 24,7 млрд долларов к 2023 году, играет все более важную роль в росте бизнеса малых и средних ресторанов. Ожидается, что в 70% ресторанов Uber Eats, представляющих этот сегмент, доставка еды будет составлять все большую долю от их дохода.



Игорь Ковалев, генеральный директор Uber Eats Украина:



"Мы хотим помочь как можно большему количеству ресторанов открыть свои виртуальные двери и раскрыть ценность их бизнеса с помощью доставки еды. Именно поэтому мы предлагаем нашу технологию для всех ресторанов, которые хотят развивать свой бизнес с Uber Eats. Независимо от того, будет это небольшой семейный бизнес или всеми любимый ресторан, который хочет обслуживать больше своих клиентов. Мы твердо верим, что это поможет большим и маленьким ресторанам успешно развиваться в будущем, значительно расширяя выбор для пользователей".



Дмитрий Погребицкий и Сергей Алексеенко, сооснователи сети Pesto Cafe:



"Мы выбираем только надежных и проверенных партнеров. Отныне доставка блюд и напитков из итальянских семейных ресторанов Pesto Cafe осуществляется и с UberEats. Встречайте: пицца, паста, салаты, закуски, горячие блюда, блюда с мангала, напитки, воздушные шарики в подарок для ваших детей и, конечно, детское меню от Pesto Cafe".