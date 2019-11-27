27 ноября 2019, 12:45

Ее бесшумные кнопки с четким кликом станут грозным оружием в твоих руках, а покрытие soft-touch поможет часами удерживать мышку максимально надежно, но с отличным уровнем комфорта.

Агрессивный дизайн мышки и разноцветная подсветка не дают усомниться в том, что в твоих руках настоящее геймерское устройство, созданное для победы. Игровая мышь SVEN RX-G740 — твоя верная соратница в виртуальных битвах, которая не покинет тебя в самую тяжелую минуту. Ведь наработка ее кнопок на отказ — более 3 миллионов нажатий. Ну и, конечно, она работает с любыми операционными системами, ты всегда будешь во всеоружии!В зависимости от игровой ситуации с помощью специальной клавиши на корпусе ты сможешь «на лету» выбирать один из вариантов разрешающей способности датчика: 800, 1200, 1800 или 2400 DPI. Ну и, конечно, SVEN RX-G740 хороша не только в играх. В учебе и работе в офисных приложениях она тоже способна показать себя с лучшей стороны.Новая RX-G740 уже ждет вас на полках крупных торговых сетей и готовит вам еще один приятный сюрприз — доступную стоимость.