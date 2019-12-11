MSI предлагает новейшую версию интерфейса USB в сотрудничестве с ASMedia и WD

11 декабря 2019, 13:45

Компания MSI, ведущий мировой бренд материнских плат, тесно сотрудничает со своими партнерами ASMedia и Western Digital при разработке USB-решений следующего поколения.

В настоящий момент самым быстрым вариантом интерфейса USB является версия USB 3.2 Gen2x2, пропускная способность которой составляет 20 Гбит/с. Новые материнские платы MSI для высокопроизводительных настольных компьютеров, созданные на базе платформ X299 и TRX40, оснащаются контроллером USB 3.2 Gen2x2 от ASMedia и поддерживают новейшие устройства с этим интерфейсом от Western Digital, например, накопитель WD_Black P50.Чтобы удовлетворить потребности пользователей в высокоскоростных интерфейсах для передачи больших объемов данных, на материнских платах MSI серий X299 и TRX40 применяется контроллер USB 3.2 Gen2x2 от компании ASMedia – самое передовое решение такого рода, доступное на рынке в настоящий момент.Интерфейс USB 3.2 Gen2x2 в четыре раза быстрее, чем USB 3.1 Gen1. Благодаря этому он поможет лучше раскрыть скоростной потенциал твердотельного накопителя WD_Black P50 от компании Western Digital при его использовании с материнскими платами MSI.Материнские платы MSI на базе платформ X299 и TRX40 предназначены для геймеров и профессионалов, работающих с мультимедийным контентом. Согласно внутренним тестам MSI, они значительно опережают предыдущие платформы во всех аспектах, касающихся производительности. Подробную информацию о них можно узнать из нашего блога (см. ссылку ниже).USB 3.2 Gen 2x2 - список совместимостиCreator TRX40Creator X299TRX40 PRO 10GTRX40 PRO WIFIX299 PRO 10GX299 PRO