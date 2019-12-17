17 декабря 2019, 13:15

Uber представляет кампанию популяризации использования ремней безопасности

Безопасность на дороге начинается с щелчка ремня безопасности. Этот простой шаг известен всем, однако в Украине все еще много водителей и пассажиров, которые не пользуются ремнями безопасности во время поездок.



Особенно это касается пассажиров, которые предпочитают ездить на заднем сиденье и совершают короткие поездки на небольшие расстояния. Эксперты сходятся во мнении, что пассажиры на задних сиденьях считают, что эти сиденья более безопасные чем передние и на них не обязательно пристегиваться, хотя это не соответствует действительности.



Сегодня Uber представляет совместную инициативу Uber и Кампании «За безопасные дороги» Центра демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), в рамках которой стремится стать двигателем позитивных изменений в использовании ремней безопасности в Украине, благодаря масштабу охвата платформы Uber.



Uber впервые становится партнером украинской общественной организации, которая занимается вопросами безопасности на дороге, чтобы повысить осведомленность о важности ремней безопасности и призвать как можно больше людей использовать их во время каждой поездки.



На прошлой неделе ЦЕДЕМ опубликовал результаты нового исследования, которые говорят о том, что более 75% водителей в Украине игнорируют использование ремней безопасности.



Инициатива Uber и Кампании «За безопасные дороги»:



Информационное содержание



ЦЕДЕМ разработал для водителей и пассажиров Uber контент, основанный на ключевых мифах об использовании ремней безопасности, который будет рассылаться по электронной почте в течение следующих нескольких недель, как раз в преддверии праздничных поездок.



Подобный контент о безопасности и обо всех других функциях безопасности, включенных в приложение Uber, был отредактирован и отформатирован по примеру карточек безопасности авиакомпаний.



Эта карта безопасности будет распространяться среди сотен партнеров-водителей в Киеве и храниться на заднем сиденье, чтобы пользователи могли больше узнать о платформе во время поездок.



Ниже вы увидите 5 мифов о ремнях безопасности, разработанных ЦЕДЕМ для Uber.



Активности



В ноябре Uber и ЦЕДЕМ начали серию семинаров для водителей-партнеров о безопасности дорожного движения в учебном центре компании в Киеве.



После прохождения обучающего курса, водителям было предложено стать амбассадорами этой программы и рассказывать о важности использования ремней безопасности в своем окружении.



Кроме этого, некоторые водители получат в подарок накладки на ремни безопасности для заднего сиденья, которые будут напоминать пассажирам пристегиваться в начале каждой поездки. А «щелчок» ремня безопасности на заднем сиденье будет напоминанием пристегнуться и для водителя.



Усиление кампании



Безопасность дорожного движения - это сложная и важная тема. И для того, чтобы привлечь больше внимания к этой инициативе и улучшить эффект восприятия накладок на ремнях безопасности, мы также запускаем эту кампанию в социальных сетях.



С 23 по 27 декабря Uber будет предоставлять скидки до 30% всем пользователям Uber, которые найдут одну из этих накладок на ремнях безопасности и разместят фотографию в Instagram вместе с хэштегом #UberBelts.



Кампания Uber и ЦЕДЕМ, направленная на повышение безопасности дорожного движения продлится до конца периода новогодних праздников, когда люди обычно склонны злоупотреблять алкоголем, что приводит к серьезным авариям.



“Мы рады поддержать Uber в борьбе с этой проблемой, особенно с учетом ее охвата, поскольку она является платформой, которая ежедневно связывает тысячи водителей и пассажиров. Самое главное, что эта кампания позволяет нам говорить о важности использования ремней безопасности и напоминать всем, что пристегнуть ремень безопасности - самый эффективный способ спасти жизнь в аварии “ , - говорит Олеся Холопик, заместитель директора ЦЕДЕМ .



«Мы постоянно ищем новые способы сделать дороги более безопасными для всех пользователей, и хотя мы знаем, что не сможем решить эту проблему в одиночку, мы полны решимости внести свой вклад и использовать свою инфраструктуру для этого», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



“Дорога требует ответственности, а важным критерием оценки добросовестности водителя, который должен служить образцом - пристегнутый ремень безопасности. Ремень безопасности - “лента”, которая сделает поездку безопасной” - говорит Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

