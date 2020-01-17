ПриватБанк ускорил международные SWIFT-переводы

17 января 2020, 9:45

ПриватБанк начал проводить SWIFT-переводы за границу по стандарту SWIFT gpi. Это стандарт международных расчетов, который увеличивает скорость и обеспечивает прозрачность платежей.

Технология открывает новые возможности для улучшения уровня сервиса и качества расчетов в иностранных валютах.



Существенное преимущество технологии – платежи можно отслеживать в режиме реального времени. Как только ПриватБанк получит информацию о зачислении средств получателю, в архиве переводов отразится новый статус перевода – «Зачислен получателю». К тому же средства поступают на счета в течение суток, а 40% платежей зачисляются получателю всего за 5 минут.



Чтобы попробовать переводы SWIFT gpi, не нужно никаких дополнительных настроек. Теперь все платежи SWIFT в ПриватБанке осуществляются по новому стандарту.