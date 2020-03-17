Социальная инициатива "Центр компетенций ЕСМ"

17 марта 2020, 11:45

Эпидемия кроновируса запустила новую волну экономического кризиса. Риск распространения кроновируса в Украине привел к значительному замедлению экономической активности.

Новые реалии ведения бизнеса кинули вызов традиционным привычным правилам ведения бизнеса.



«Карантин - это вызов! Вызов всем нам, нашим правилам и традициям, нашим свободам и опыту многих лет. Однако это и новый опыт, который поможет оптимизировать «традиции» и многолетний накопленный опыт, определить новые пути и новые решения.

Основная ценность нашей компании – люди. Сохраняя свою ценность с 16.03.2020 наша компания работает удаленно.

Также мы хотим заверить наших клиентов, все свои обязательства мы выполним в соответствии с договоренностями и договорными отношениями».



Сегодня наша социальная инициатива - помочь компаниям быстро и эффективно организовать работу своих сотрудников удаленно. Поэтому мы предлагаем специальные условия для бизнеса: 50% скидку на современную, быструю европейскую платформу автоматизированной удаленной работы процессов управления компанией PBM CONTENTUM. Платформа разворачивается за 2, 3 дня.

Также можно взять систему в аренду!

