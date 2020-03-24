6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell 1500 минут и 20 ГБ

lifecell начал бесплатно начислять 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные номера по Украине медицинским работникам, имеющим номера lifecell.
Понимая общественную важность работы украинских медиков в условиях пандемии коронавируса оператор lifecell начисляет дополнительный пакет минут и гигабайт медицинским работникам-абонентам lifecell. При этом текущий тариф абонента не меняется. Пакет будет действовать до 30.04.2020. Сейчас минуты и гигабайты начислены уже почти 6000 медицинских работникам по всей Украине. Все они получили SMS следующего содержания: «Уважаемый медицинский работник, вам начислено 1500 мин для звонков на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell) и 20 ГБ до 30.04.2020. С чувством глубокой благодарности за вашу важную работу, lifecell, HЗСУ, Helsi».
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