Предзаказ на приборы измерения температуры тела человека от UNV

22 марта 2020, 10:14

Сегодня сложно сказать, когда закончится пандемия COVID-19 и ужас который охватил весь мир. Ученые разводят руками: одни говорят о периоде от 6 до 12 месяцев, другие дают более пессимистический прогноз - 3 года.

Все силы брошены на поиск вакцин и методов борьбы с заболеванием.



Врачи и эпидемиологи рекомендуют придерживаться карантина и регулярно измерять температуру тела. При обнаружении отклонений – обращаться за медицинской помощью. На помощь при ходят технологии по быстрому определению температуры тела.



Тепловизоры и устройства измерения температуры



Мы подобрали решения китайского партнера UNV, которые успешно зарекомендовали себя во время пика заболеваний в Китае:



Инфракрасный сканер температуры тела UNV USS-TIC500

Инфракрасный ручной тепловизор UNV UTi-165 H

Терминал контроля доступа UNV OET-523L-BTM32

Сканер (рамка) температуры тела человека UNV USS-SC100A



Инфракрасный сканер температуры тела UNV USS-TIC500

Модель сканера USS-TIC-500 помогает оперативно измерить температуры тела человека в инфракрасном диапазоне. По сути, устройство – тепловизор, использующий для работы инфракрасное тепловое излучение. Сканер USS-TIC-500 работает бесконтактно, придерживаясь норм безопасности во время вирусных эпидемий. Устройство предназначено для использования в местах с повышенным скоплением людей: офисные центры, метро, ЖД и аэропорты, медицинские и учебные заведения, ТРЦ и супермаркеты, почтовые и банковские отделения.



Устройство UNV UTi-165 H - это инфракрасный ручной тепловизор. Помогает оперативно измерить температуру тела человека, мобилен, делает точные измерения. Информация моментально выводятся на 2,8-дюймовый цветной TFT LCD дисплей. В работе на ПК используется специализированное ПО для аналитики. Вес прибора – 455 гр, а емкость Li-ion аккумулятора – 5000 mAh (3.7 V).