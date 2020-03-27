7200 украинских медиков уже получили от lifecell 1500 минут и 20 ГБ каждый

27 марта 2020, 14:15

lifecell продолжает начислять 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные номера по Украине медицинским работникам, имеющим номера lifecell.

На сегодня 7200 медицинских работников уже получили по 1500 минут и 20 ГБ, которые можно будет использовать до 30 апреля текущего года, еще 3000 поданных заявок ждут подтверждения. Для получения пакета, медикам необходимо:



заполнить форму на https://medic.lifecell.ua/

или набрать *440*3# и ожидать подтверждения регистрации запроса.



Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки номера телефона НСЗУ в электронной системе здравоохранения.



Если медицинские работники пользуются одной из медицинских информационных систем, необходимо указать свой номер lifecell в системе или позвонить в службу поддержки:



Helsi: +380 44 580-10-90 или +380 73 580-10-90

Askep: +380 93 000-09-47