NEC представляет открытую модульную платформу на базе технологии signageOS

30 марта 2020, 13:15

Компания NEC Display Solutions усовершенствует принцип действия платформы Open Modular Intelligence (OMi) за счет открытой модульной платформы NEC разработанной совместно с signageOS, которая использует аппаратные средства вычислительной техники с масштабируемыми уровнями производительности.

Открытый модульный подход платформы обеспечивается технологией signageOS и предоставляет доступ для подключения к оборудованию NEC с помощью API-ключа. Стандартизированное внедрение оптимизированных технологий signageOS для работы с открытой модульной платформой NEC выходит за рамки традиционных ОС.



Использование открытой модульной платформы NEC позволяет укрепить существующие партнерские отношения и создать новые перспективные направления.



Этому способствует простая интеграция с любым поддерживаемым аппаратным или программным обеспечением, входящим в экосистему цифровых вывесок NEC.



«Мы рады объявить о партнерстве с signageOS и представить вам открытую модульную платформу NEC, — отметил Андреас Бисс, менеджер по развитию бизнеса в NEC Display Solutions Europe. — На протяжении многих лет компания NEC является мировым лидером в области продуктов для визуального представления информации. В современном мире существует огромное количество различных операционных систем и кодовых баз. Именно поэтому остро стоит необходимость разработки уникальных приложений, которые бы отвечали индивидуальным требованиям каждого конкретного проекта. Это может быть серьезным препятствием для компаний, которые осуществляют свою деятельность в области управления информационным наполнением (CMS), ведь для сохранения лидирующих позиций им придется постоянно инвестировать».



Объединение компании NEC и signageOS — это настоящий прорыв для открытого модульного подхода. Результат нашей работы — совместное решение, разработанное специально для вычислительного модуля Raspberry Pi, а также варианты обновления до стандартов OPS (Open Pluggable Specification) и SDM (Smart Display Module) для более требовательных приложений.



Стэн Рихтер, генеральный директор SignageOS, также высказал свое мнение по этому поводу: «Мы с воодушевлением начинаем это сотрудничество. Наша совместная работа позволит усовершенствовать открытое модульное оборудование NEC и оптимизировать его полную интеграцию с системами партнеров благодаря технологии унификации signageOS. Наша платформа ориентирована на разработку стандартных API для любого аппаратного обеспечения цифровых вывесок, и благодаря опыту, полученному в данной сфере, мы сможем объединить фрагментированную отрасль. Внедрив нашу платформу, компания NEC продемонстрировала свою дальновидную позицию в отношении эволюции цифровых вывесок и желание привести отрасль к единому стандарту».



Экосистема цифровых вывесок способствует стандартизации и обеспечивает мгновенный доступ к новым инструментам и услугам, гарантирующим успех каждого партнера NEC, вне зависимости от того, где будет развернуто решение — на рынке с вертикальной структурой или в области системной интеграции. Компания NEC призывает своих партнеров, разработчиков ПО и интеграторов решений узнать о возможностях открытой модульной платформы NEC и о том, каким образом она может помочь им в их деятельности.



Открытая модульная платформа NEC была представлена на выставке ISE в Амстердаме. Продукт поступит в продажу летом 2020 года.