Uber расширяет бесплатный сервис "Shuttle Heroes" в Киеве

7 апреля 2020, 12:15

«Shuttle Heroes» - специальный бесплатный сервис на базе технологий Uber Shuttle, будет доступен для всех обладателей «Специального билета на проезд в общественном транспорте» в Киеве.

Данные билеты доступны для работников предприятий критической инфраструктуры города.



Вместе с медицинскими работниками, сервисом «Shuttle Heroes» теперь смогут бесплатно воспользоваться соцработники, работники торговли, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, «Киевводоканала», «Киевтеплоэнерго», представители районных государственных администраций города Киева, представители СМИ.



«Есть так много людей, которые прикладывают героические усилия, чтобы Киев продолжал работать. С помощью нашей технологии мы хотим максимально эффективно использовать инициативу «Shuttle Heroes» и предложить каждому из них возможность воспользоваться бесплатными поездками, чтобы добраться на работу и обратно», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Чтобы воспользоваться «Shuttle Heroes», обладатели спецбилета могут забронировать поездку через приложения Uber или Uber Shuttle. Водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.



Uber совместно с органами местного самоуправления будет информировать руководителей предприятий о новой возможности для сотрудников доехать на и с работы из всех районов Киева.



Все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.