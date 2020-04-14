Big Data о карантине: Киевстар запустил интерактивную карту Украины

14 апреля 2020, 11:15

На специальной веб-странице Киевстар #Простозалишайтесявдома теперь можно наблюдать за тем, как абоненты Киевстар пользуются телекоммуникационными услугами во время карантина и соблюдают правила самоизоляции.



«Сейчас все внимание людей приковано к новостям и данным о ситуации в стране и мире. Мы надеемся, что наглядная иллюстрация важной и полезной информации в виде интерактивных графиков и карт, построенных на основе данных big data, поможет пользователям лучше понять, что происходит. - комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу, Киевстар. Кроме того, основные показатели работы сети Киевстар наглядно показывают, как мы справляемся с нагрузками на сеть и продолжаем обеспечивать всех абонентов связью, пока они находятся дома».



На веб-странице #Простозалишайтесявдома размещены интерактивные карты и аналитические графики, которые показывают, как в период карантина абоненты Киевстар пользуются мобильной связью и мобильным интернетом. Кроме того, можно посмотреть, как в каждой из областей Украины жители и гости соблюдают правила самоизоляции и какие города оказались наиболее сознательными в этом вопросе. Методология определения индекса соблюдения самоизоляции строится на основе аналитики изменения базовых станций телефонами группы абонентов Киевстар и удаления от зоны преимущественного местонахождения на радиус более 1000 м в рамках календарного дня, за который выполняется расчет данных.

График пользования сервисами мобильного оператора отображает, как изменилось потребление голосовой связи и мобильного интернета в среднем в период карантина по сравнению с докарантинным периодом.

Важно отметить, что графики и диаграммы автоматически построены на алгоритмах Big data Киевстар, а именно неперсонализированной и зашифрованной информации, то есть это среднестатистические срезы поведения не конкретных физических лиц, а некоторых категорий или групп абонентов. Данные будут обновляться в соответствии с актуальностью информации.

Ранее Киевстар также сообщил, что выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине. Компания совместно с БФ «Твоя опора» закупит аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, отслеживающие состояние тяжелобольных пациентов, и средства личной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом.