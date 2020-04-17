lifecell закупил два аппарата искусственной вентиляции легких

17 апреля 2020, 12:15

lifecell приобрел 2 аппарата ИВЛ для украинских центров борьбы с COVID-19. Один из них компания уже передала в опорную больницу Киевской области Белоцерковскую городскую больницу №3.

Второй в начале мая будет отправлен в Уманскую городскую больницу, где также находятся пациенты с коронавирусом. Часть средств на закупку аппаратов собрали сотрудники компании.



Компания приобрела аппараты ИВЛ типа RV200 и RS300, предназначенные для обеспечения инвазивной и неинвазивной, непрерывной или прерывистой поддержки дыхания для новорожденных, детей и взрослых пациентов.



RV200 уже установлен в КНП СМР «Белоцерковская городская больница №3». Также было проведено обучение персонала особенностям работы с данным аппаратом.



К проекту закупки медицинского оборудования присоединился и весь коллектив lifecell. Сотрудники компании организовали краудфандингову кампанию BIG HEARTED COMPANY и собрали около 440 тыс. грн. Общая стоимость двух аппаратов ИВЛ составила 1 млн 50 тыс. грн.



Ближайшие несколько месяцев компания будет бесплатно предоставлять обеим больницам все расходные материалы для данных аппаратов ИВЛ.