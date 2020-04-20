Сертификаты соответствия для устройств умного дома Aqara

20 апреля 2020, 14:36

Сертификат экспертизы

Рады сообщить, что умные устройства компании Aqara, официальным дистрибьютором которой является РОМСАТ, успешно прошли сертификацию в Украине. Лабораторные испытания подтвердили безопасность, электромагнитную совместимость и эффективное использование радиочастотного ресурса.

Хотим также обратить внимание, что компания РОМСАТ предлагает именно европейские версии устройств. Контроллер Хаб и Умная Розетка не требуют никаких переходников. Устройства работают через европейские серверы, что повышает безопасность соединения.

Приглашаем к сотрудничеству

Aqara является лучшим выбором, чтобы пополнить свое портфолио устройствами Интернета Вещей. Данная система является бюджетным и многофункциональным комплектом "умного дома".

Преимущества для клиентов:

Официальная дистрибуция признанного бренда.

Европейские версии устройств.

Дополнительная защита протокола Zigbee.

Сервер для европейских версий находится в Польше.

Доступные цены для конечных пользователей

Aqara hub совместим с Apple Home Kit (в отличие от Xiaomi Gateway)

Мобильные приложения от производителя на Android и IOS

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Aqara в Украине