Сертификаты соответствия для устройств умного дома Aqara

Сертификат экспертизы
Рады сообщить, что умные устройства компании Aqara, официальным дистрибьютором которой является РОМСАТ, успешно прошли сертификацию в Украине. Лабораторные испытания подтвердили безопасность, электромагнитную совместимость и эффективное использование радиочастотного ресурса.
Официальная дистрибуция
Хотим также обратить внимание, что компания РОМСАТ предлагает именно европейские версии устройств. Контроллер Хаб и Умная Розетка не требуют никаких переходников. Устройства работают через европейские серверы, что повышает безопасность соединения.
Приглашаем к сотрудничеству
Aqara является лучшим выбором, чтобы пополнить свое портфолио устройствами Интернета Вещей. Данная система является бюджетным и многофункциональным комплектом "умного дома".
Преимущества для клиентов:
Официальная дистрибуция признанного бренда.
Европейские версии устройств.
Дополнительная защита протокола Zigbee.
Сервер для европейских версий находится в Польше.
Доступные цены для конечных пользователей
Aqara hub совместим с Apple Home Kit (в отличие от Xiaomi Gateway)
Мобильные приложения от производителя на Android и IOS
РОМСАТ - официальный дистрибьютор Aqara в Украине