14 мая 2020, 9:45

Uber представляет функцию автоматического распознавания маски

Ввиду того, что власти начинают постепенно смягчать условия карантина, Uber принимает беспрецедентные меры, чтобы помочь всем, кто использует приложение, оставаться в безопасности и быть здоровым.



Начиная со следующей недели, всем пользователям, водителям и курьерам Uber в Украине будет представлена специальная информация о безопасности и функция проверки соблюдений мер безопасности перед поездкой.



В Украине водителей будут просить сделать селфи, чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки, встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или другого средства защиты, не сможет выйти на линию. От водителей также будет требоваться подтверждение того, что они принимают дополнительные меры безопасности, такие как регулярная дезинфекция своего автомобиля и предоставление дезинфицирующего средства для рук своим пассажирам.



В то же время, пользователям в приложении также будут напоминать о мерах безопасности перед совершением поездки. Пассажиров попросят носить маски, обрабатывать руки перед началом поездки дезинфектором, сидеть на задних сиденьях автомобиля и держать окна открытыми для проветривания.



Эти новые меры безопасности станут доступными в понедельник, 18 мая, и будут действовать до конца июня, когда они будут пересмотрены на основе актуальных рекомендаций от местных органов здравоохранения.



В Украине были предприняты следующие меры для обеспечения повышенной безопасности:



· Проверка водителей: водителей будут просить подтвердить соблюдение мер безопасности и пройти проверку в приложении, что они носят маску.



· Проверка пассажиров: пассажиров попросят подтвердить, что они предприняли несколько ключевых мер безопасности, рекомендованных органами охраны здравоохранения, таких как обработка рук дезинфектором перед тем, как сесть в машину, или занять место на заднем сиденье автомобиля и открыть окна для проветривания.



· Карты безопасности: карты безопасности будут размещены в транспортных средствах водителей, чтобы напоминать всем пользователям о правилах безопасности в связи с COVID-19.



· Средства дезинфекции: каждый водитель в Украине может получить средство дезинфекции поверхностей (санитайзер) или приобрести его и получить возмещение расходов от Uber. Со следующей недели около 4000 санитайзеров будут переданы водителям в городах Украины.



· Бесплатная отмена поездки по соображениям безопасности: пользователи и водители могут отменить поездку без штрафа, если другая сторона не носит маску или другое защитное средство. Такие отмены должны быть связаны исключительно с вопросами безопасности. Правила сообщества Uber запрещают дискриминацию в отношении кого-либо по признаку расы или предполагаемого национального происхождения.



· Новая система обратной связи относительно здоровья и гигиены: мы добавляем новые опции для обратной связи в приложение Uber, включая сообщения о том, что на водителе или пассажире нет маски. Каждый, кто неоднократно отмечается за нарушение нашей новой политики безопасности, рискует потерять доступ к приложениям Uber.



· Учебные материалы по безопасности: работая с Всемирной организацией здравоохранения, мы собрали советы и рекомендации по безопасности, специально предназначенные для сервисов совместного использования и доставки еды. Они будут использоваться для обучения пользователей, водителей, курьеров и ресторанов.



· Финансовая поддержка: Водители и курьеры с диагнозом COVID-19 - или те, кому требуется самоизоляция - будут получать финансовую помощь от Uber на срок до 14 дней. В течение этого времени они не смогут войти в приложение Uber.



С тех пор, как началась пандемия, Uber предпринял значимые шаги, чтобы помочь всем на платформе Uber быть в безопасности. Это включает предоставление последней информации от органов здравоохранении в наших приложениях, введение бесконтактной доставки в Uber Eats и предоставление действующим водителям и курьерам с диагнозом COVID-19 - или тем, кому необходимо самоизолироваться - финансовой помощи от Uber на срок до 14 дней.



Uber также выделяет 50 миллионов долларов по всему миру, чтобы помочь водителям и курьерам получить доступ к защитному оборудованию, чистящим и дезинфицирующим средствам, которые им необходимы для более безопасной работы в приложении Uber. Это включает в себя покупку и начало распространения более 7 миллионов масок и более 350 000 единиц санитарно-гигиенических средств для водителей и курьеров по всей Европе.



Кроме того, Uber будет сотрудничать с компанией по производству потребительских товаров Unilever для предоставления гигиенических наборов для водителей и курьеров в Великобритании, а также планирует в ближайшее время расширить данное сотрудничество на другие страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Наборы будут состоять из антибактериального универсального спрея Cif, геля для рук на спиртовой основе и других средств.



Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber: «В течение многих месяцев мы призывали людей оставаться дома ради их безопасности и безопасности водителей, которые продолжают совершать важные поездки. Теперь, когда города начинают вновь открываться, и люди снова начинают передвигаться, мы принимаем беспрецедентные меры, чтобы помочь всем оставаться в безопасности и быть здоровыми каждый раз, когда они используют Uber. Это включает в себя работу с такими партнерами, как Unilever, чтобы обеспечить водителям, курьерам и пользователям доступ к средствам для безопасности, которые им необходимы для более безопасной работы и поездок».



В будущем Uber продолжит сотрудничать с правительствами и органами общественного здравоохранения, чтобы помочь всем оставаться в безопасности, используя приложение Uber.

