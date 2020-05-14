Вебинары Bosch Security Systems

Присоединяйтесь к серии вебинаров, посвященных новейшим продуктам и решениям нашего партнера.
15 мая 14.00
Вебинар по работе на он-лайн платформе обучения LMS, лектор Кристина Задорожная
19 мая 14.00 (возможно изменение даты)
«Aviotec – видеообнаружение пожара». Вебинар на английском языке
20 мая 14:00
«Высочайший уровень детализации с видеокамерами Flexidome IP starlight 8000i»
21 мая 14.00
"Praesensa – IP система оповещения и озвучивания", лектор Александр Рогачев Продолжительность вебинаров - от 30 до 60 минут.
Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Для регистрации необходимо отправить письмо Krystyna.Zadorozhna@ua.bosch.com под названием вебинара.
Кроме того, пройдет ряд вебинаров от Центрального офиса Bosch (на английском языке). Ознакомиться и зарегистрироваться можно по ссылке.
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