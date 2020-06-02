На медицинские консультации Doctor Online теперь можно оформить подписку

2 июня 2020, 10:45

До 1 августа 2020 пользователи мобильного сервиса Doctor Online могут бесплатно получать консультации по направлению кардиологии, в том числе у специалистов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

А неограниченное количество консультаций с 1 июня 2020 в приложении можно оформить по месячной или годовой подписке.



«Спрос на телемедицину в Украине растет, особенно когда по возможности надо снизить количество личных встреч. В среднем во время карантина около 600 пользователей получают консультацию в приложении ежедневно. Кроме того, мы вместе с нашим партнером, компанией «Доктор онлайн», постоянно расширяем направления консультаций в приложении. Так, мы расширили перечень и специализацию врачей в Doctor Online и начали сотрудничество с врачами-кардиологами Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова», - комментирует Павел Даниман, маркетинг-директор Киевстар.



Теперь безлимитные консультации можно получить, оформив месячную (75 грн) или годовую подписку (400 грн). Также остается опция оплаты каждой консультацию отдельно (50 грн).

За годовую подписку клиенты Monobank могут получить возврат средств в размере 25%. Для этого необходимо в сервисе банка подключить Doctor Online на кэшбек, после чего приобрести в приложении подписку на 12 месяцев.

Напомним, Doctor Online — это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке Киевстар. В приложении Doctor Online пользователи могут получить 24/7 широкий спектр медицинских услуг онлайн от консультации специалиста через чат, видео или аудио звонок, направления на анализы в лабораторию партнера «Синэво» со скидкой, доставки лекарств у партнера приложения Liki24.com до таких полезных функций как подключение фитнес-браслетов и смарт-часов для отслеживания состояния своего здоровья.

Сегодня в поддержке приложения «Doctor Online» работает 70 врачей таких специализаций, как семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов.

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