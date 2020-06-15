15 июня 2020, 10:45

Информация об изменениях норм на воздушном транспорте, связанных с COVID-19

Во избежание распространения инфекции COVID-19 и снижения опасности заражения коронавирусом, просим вас ознакомится с новыми нормами, введенными на воздушном транспорте в соответствии с рекомендациями Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности гражданской авиации (EASA) и Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваемости (ECDC).



Доступ в терминалы аэропортов



В терминалы аэропортов допускаются только пассажиры имеющие авиабилеты.

Лица, провожающие и встречающие пассажиров, в терминал аэропорта не допускаются.

В случаях, когда пассажиром является несопровождаемый ребенок или лицо, нуждающееся в специальном обслуживании, провожающие и встречающие лица могут быть допущены в терминал аэропорта для оформления формальностей по передаче пассажира под ответственность перевозчика.



Средства индивидуальной защиты



Пассажиры и допущенные лица обязаны использовать средства индивидуальной защиты (респиратор или защитную маску) с момента входа в терминал аэропорта отправления, во время прохождения предполетных формальностей, транспортировки к самолету, непосредственно на борту воздушного судна во время полета, вплоть до момента выхода из терминала аэропорта в пункте назначения.

Настоятельно рекомендуется использование пассажирами одноразовых перчаток.



Пассажиры, игнорирующие требования об использовании средств индивидуальной защиты во время пребывания в зонах обслуживания в аэропорту и непосредственно на борту воздушного судна будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до отстранения от полета.



Пассажир самостоятельно должен обеспечить себя достаточным количеством средств индивидуальной защиты.



Исключения, в использовании средств индивидуальной защиты, могут быть сделаны лишь в отношении пассажиров, документально подтвердивших невозможность использования подобных средств в связи имеющимися заболеваниями, а также в отношении детей до 6 лет.



Дистанция



Рекомендуется соблюдение социальной дистанции между пассажирами 1,5-2 метра.



Авиакомпания обеспечит необходимое количество стоек регистрации и автобусов для обеспечения соблюдения пассажирами данной нормы.



В случае, если это позволяет коммерческая загрузка воздушного судна, пассажиры будут рассажены в самолете с соблюдением норм дистанцирования.



Просим вас соблюдать дистанцию в очередях на регистрацию и посадку, в автобусе, а также минимизировать свои перемещения на борту воздушного судна во время полета.



Для минимизации контактов в процессе прохождения предполетных формальностей, мы просим вас:

• зарегистрироваться онлайн на сайте авиакомпании и самостоятельно отсканировать свой посадочный талон в процессе прохождения формальностей;

• заранее приготовить документы и предъявлять их персоналу в развернутом виде;

• самостоятельно производить все действия со своим багажом вплоть до момента сдачи багажа под ответственность перевозчика.



Предупреждение симптомов заболевания



В терминалах аэропорта проводится температурный скрининг и опросы пассажиров о состоянии здоровья.



В случае выявления таких симптомов как: температура 38 ° С, и выше, нездоровый вид, затрудненное дыхание или сухой кашель, пассажир будет передан медицинскому персоналу для дальнейшего принятия решения о возможности перевозки.



В случае самостоятельного выявления симптомов, необходимо отказаться от полета, связавшись с контактным центром авиакомпании, и обратиться к врачу.



Санитарная обработка



Все самолеты авиакомпании проходят регулярную санитарную обработку в соответствии с требованиями государственных органов в области охраны здоровья и гражданской авиации.

Обработке средствами дезинфекции подвергаются кабина и пассажирский салон воздушного судна, включая багажные полки, индивидуальные столики, подлоконики, замки ремней безопасности. Тщательной обработке подвергаются туалеты и багажники для ручной клади.



Регулярной санитарной обработке подвергаются терминалы аэропортов и автобусы для перевозки пассажиров.



Система кондиционирования



Система кондиционирования на борту воздушного судна обеспечивает регулярную рециркуляцию воздуха в салоне.



Персонал



Наши сотрудники обеспечены антисептиками и работают исключительно в масках и перчатках.

Весь персонал, вовлеченный в процесс обслуживания пассажиров проходит ежедневный контроль состояния здоровья.

