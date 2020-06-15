Информация об изменениях норм на воздушном транспорте, связанных с COVID-19

Во избежание распространения инфекции COVID-19 и снижения опасности заражения коронавирусом, просим вас ознакомится с новыми нормами, введенными на воздушном транспорте в соответствии с рекомендациями Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности гражданской авиации (EASA) и Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваемости (ECDC).
Доступ в терминалы аэропортов
В терминалы аэропортов допускаются только пассажиры имеющие авиабилеты.
Лица, провожающие и встречающие пассажиров, в терминал аэропорта не допускаются.
В случаях, когда пассажиром является несопровождаемый ребенок или лицо, нуждающееся в специальном обслуживании, провожающие и встречающие лица могут быть допущены в терминал аэропорта для оформления формальностей по передаче пассажира под ответственность перевозчика.
Средства индивидуальной защиты
Пассажиры и допущенные лица обязаны использовать средства индивидуальной защиты (респиратор или защитную маску) с момента входа в терминал аэропорта отправления, во время прохождения предполетных формальностей, транспортировки к самолету, непосредственно на борту воздушного судна во время полета, вплоть до момента выхода из терминала аэропорта в пункте назначения.
Настоятельно рекомендуется использование пассажирами одноразовых перчаток.
Пассажиры, игнорирующие требования об использовании средств индивидуальной защиты во время пребывания в зонах обслуживания в аэропорту и непосредственно на борту воздушного судна будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до отстранения от полета.
Пассажир самостоятельно должен обеспечить себя достаточным количеством средств индивидуальной защиты.
Исключения, в использовании средств индивидуальной защиты, могут быть сделаны лишь в отношении пассажиров, документально подтвердивших невозможность использования подобных средств в связи имеющимися заболеваниями, а также в отношении детей до 6 лет.
Дистанция
Рекомендуется соблюдение социальной дистанции между пассажирами 1,5-2 метра.
Авиакомпания обеспечит необходимое количество стоек регистрации и автобусов для обеспечения соблюдения пассажирами данной нормы.
В случае, если это позволяет коммерческая загрузка воздушного судна, пассажиры будут рассажены в самолете с соблюдением норм дистанцирования.
Просим вас соблюдать дистанцию в очередях на регистрацию и посадку, в автобусе, а также минимизировать свои перемещения на борту воздушного судна во время полета.
Для минимизации контактов в процессе прохождения предполетных формальностей, мы просим вас:
• зарегистрироваться онлайн на сайте авиакомпании и самостоятельно отсканировать свой посадочный талон в процессе прохождения формальностей;
• заранее приготовить документы и предъявлять их персоналу в развернутом виде;
• самостоятельно производить все действия со своим багажом вплоть до момента сдачи багажа под ответственность перевозчика.
Предупреждение симптомов заболевания
В терминалах аэропорта проводится температурный скрининг и опросы пассажиров о состоянии здоровья.
В случае выявления таких симптомов как: температура 38 ° С, и выше, нездоровый вид, затрудненное дыхание или сухой кашель, пассажир будет передан медицинскому персоналу для дальнейшего принятия решения о возможности перевозки.
В случае самостоятельного выявления симптомов, необходимо отказаться от полета, связавшись с контактным центром авиакомпании, и обратиться к врачу.
Санитарная обработка
Все самолеты авиакомпании проходят регулярную санитарную обработку в соответствии с требованиями государственных органов в области охраны здоровья и гражданской авиации.
Обработке средствами дезинфекции подвергаются кабина и пассажирский салон воздушного судна, включая багажные полки, индивидуальные столики, подлоконики, замки ремней безопасности. Тщательной обработке подвергаются туалеты и багажники для ручной клади.
Регулярной санитарной обработке подвергаются терминалы аэропортов и автобусы для перевозки пассажиров.
Система кондиционирования
Система кондиционирования на борту воздушного судна обеспечивает регулярную рециркуляцию воздуха в салоне.
Персонал
Наши сотрудники обеспечены антисептиками и работают исключительно в масках и перчатках.
Весь персонал, вовлеченный в процесс обслуживания пассажиров проходит ежедневный контроль состояния здоровья.
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