Cyberpunk 2077: эффекты трассировки лучей, поддержка DLSS 2.0, доступ в GeForce

26 июня 2020, 10:15

Кроме отличного геймплея, игра может похвастаться потрясающей современной графикой с невероятной детализацией и прекрасно проработанными сценами.

На ПК игра выглядит еще более впечатляющей благодаря технологическому партнерству NVIDIA и CD PROJEKT RED, в рамках которого в игру были добавлены четыре реалистичных эффекта на базе трассировки лучей и технология повышения производительности NVIDIA DLSS 2.0. В день релиза, 19 ноября, игра станет доступна в облачном игровом сервисе GeForce NOW (в России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.