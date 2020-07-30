Uber вводит новую опцию оплаты поездки в партнерстве с Visa

30 июля 2020, 13:45

Uber представляет новый способ оплаты для украинских пользователей в партнерстве с Visa.

Новый способ оплаты «Uber Cash» представляет собой платежный баланс, выраженный в гривнах, который можно пополнить в приложении Uber. Баланс «Uber Cash» можно пополнить с помощью банковской карты пользователя и использовать по мере необходимости для оплаты поездок Uber во всех сервисах Uber в Украине (от экономичных UberX и Shuttle до премиального Black). Заранее пополнив баланс Uber Cash, пользователи теперь смогут лучше контролировать свой бюджет и сумму, потраченную на поездки с Uber, а также сэкономить на своих следующих поездах.



Благодаря специальному партнерству с Visa, клиенты с картами Visa теперь могут пополнять баланс Uber Cash со скидкой. На ограниченный срок специального партнерства пользователи Uber с картами Visa смогут выбрать один из трех пакетов Uber Cash: 200 грн баланса по цене 175 грн, 300 грн - 250 грн и 500 грн - 400 грн. Баланс Uber Cash является бессрочным.



С этой дополнительной опцией Uber предлагает украинским пользователям еще один удобный и доступный способ совершения поездок, одновременно обеспечивая экономию и контроль затрат. Кроме того, цифровые платежи помогают обеспечить безопасность как пассажира, так и водителя, ограничивая ненужный физический контакт и обеспечивая быстрое и безопасное взаимодействие.



«С помощью Uber Cash мы стремимся продолжить рост безналичных расчетов во всех продуктах Uber и предложить пользователям новый способ оплаты, который легко контролируется, удобен и надежен. Благодаря партнерству с Visa, использование Uber Cash сделает поездки наших пользователей до 20 процентов дешевле», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



«Visa всегда привержена своим партнерам и клиентам. Мы постоянно продвигаем нашу цель - цифровизацию потребительских платежей, расширяя доступ к нашей сети и улучшая пользовательский опыт. Мы рады представить новый способ оплаты, который позволит нашим клиентам лучше контролировать свои расходы и экономить», - говорит Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и Беларуси.



На сегодняшний день опция «Uber Cash» доступна только пользователям Uber в Украине, которые добавили карту Visa как способ оплаты в свой аккаунт и обновили версию приложения Uber до новейшей версии. В течение следующих месяцев она станет доступной для всех пользователей в Украине. Помимо «Uber Cash», пользователи Uber смогут продолжить расчеты при помощи банковских карт и наличных.



Как работает “Uber Cash”:



1. Откройте меню приложения и выберете «Оплата»



2. Нажмите “Добавить средства”



3. Выберите сумму, которую вы хотите добавить в свой баланс Uber Cash



4. Измените способ оплаты на Uber Cash



5. Выберите пункт назначения



6. Закажите поездку



7. По окончанию поездки, плата будет списана с баланса Uber Cash.