Бизнес Lockheed Martin оказался устойчив к кризисным явлениям

10 августа 2020, 14:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций Lockheed Martin.

Аналитики положительно оценивают стабильный рост портфеля заказов компании, а также повышение финансового прогноза менеджмента на 2020 год. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $440, потенциал роста составит 16%.



Lockheed Martin — компания оборонного сектора, специализирующаяся на авиастроении, авиакосмической технике и судостроении. Являясь крупнейшим в мире поставщиком военной техники, более 75% доходов производитель получает благодаря заказам Министерства обороны США. Портфель заказов растет уже восемь кварталов подряд, и по итогам II квартала 2020 года превысил $150 млрд, что стало новым рекордом за всю историю компании.



Компания представила отличные финансовые результаты за II квартал 2020 года. «Выручка увеличилась на 12,4% (г/г) до $16,22 млрд. Примечательно, что рост выручки наблюдался во всех четырех операционных сегментах компании. Чистая прибыль корпорации выросла на 14,5% (г/г) и составила $1,63 млрд, или $5,79 в расчете на одну акцию. При этом скорректированная прибыль увеличилась на 22,6% (г/г) и составила $6,13 на бумагу», — говорится в аналитической записке.



По итогам 2020 года Lockheed Martin ожидает еще более значительного прироста прибыли, что связано с увеличением портфеля заказов и высоким спросом на истребители F-35. «Во II квартале 2020 года Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет в размере $740 млрд, из которых $9,1 млрд планируется направить на приобретение 95 истребителей F-35 производства LM», — отмечается в исследовании. Помимо этого, компания заключила сделку о поставке армии США зенитно-ракетных комплексов Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) на сумму $6 млрд, а также подписала контракт с Новой Зеландией на поставку пяти транспортных самолетов C-130J-30 Super Hercules на сумму $1 млрд и договор с Индией на обслуживание вертолетов MH-60R на сумму $376 млн.



На этом фоне был повышен прогноз по собственным финансовым показателям Lockheed Martin на 2020 год. Так, согласно прогнозам менеджмента, выручка по итогам года ожидается в диапазоне $63,5-65 млрд, а чистая прибыль — в коридоре $23,75-24,05 на акцию. Подтверждением устойчивого положения компании является также то, что во время пандемии коронавируса было нанято еще порядка 1 тыс. сотрудников.



Аналитики ГК «ФИНАМ» отмечают, что среднегодовые темпы роста прибыли на акцию эмитента за последние пять лет составляли 16,8%, в сравнении со средним медианным значением 8,9% у основных конкурентов. Кроме того, Lockheed Martin стабильно повышает дивиденды на протяжении уже 17 лет. В исследовании подчеркивается, что во II квартале 2020 года компания выплатила дивиденды в размере $671 млн по сравнению с $622 млн за аналогичный период прошлого года, а также осуществила обратный выкуп 0,7 млн собственных акций на сумму $259 млн. «С учетом всех вышеизложенных факторов мы рекомендуем инвесторам акции Lockheed Martin в качестве долгосрочного вложения», — рекомендуют аналитики «ФИНАМа».