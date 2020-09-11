Sharp представила 120-дюймовый 8K-дисплей: до 120 Гц, HDMI 2.1 и не только

11 сентября 2020, 13:15

Sharp представила огромный 8К-дисплей 8M-B120C, который предлагает продвинутую технологию подсветки с 2048 точками локального затенения, а также наличие разъёма HDMI 2.1.

Учитывая огромный 120-дюймовый размер, предназначена новинка, скорее всего, для коммерческого использования. Однако не стеснённые в финансах потребители также могут обратить внимание на данную модель и использовать её для цифровых развлечений, например, для игровых консолей нового поколения.



В основе Sharp 8M-B120C используется 120-дюймовая жидкокристаллическая матрица UV2A II (предположительно IPS/IGZO) с разрешением 7680 × 4320 пикселей и частотой обновления до 120 Гц (только для разрешения 4K). Также она характерисзуется типичным уровнем яркости 600 кд/м2, уровнем контрастности 3500:1 и откликом пикселей 6 мс (от серого к серому, GtG). Вертикальные и горизонтальные углы обзора составляют 176 градусов. Новинка поддерживает технологию HDR и использует технологию прямой LED-подсветки с 2048 диодами. С учётом больших размеров и уровня энергопотребления дисплей рассчитан на продолжительную работу до 16 часов.



Sharp заявляет, что экран модели 8M-B120C может воспроизводить 1,07 млрд цветов и способен покрыть основную часть цветового пространства ITU-R BT.2020. В то же время компания добавляет, что для обеспечения более ярких цветов у модели повышен уровень красного. Он выше значения, заявленного стандартом BT.2020.



Несмотря на то, что Sharp 8M-B120C не является телевизором, он использует технологию сверхвысокого разрешения, которая применяется в телевизоре Sharp Aquos 8K. Технология масштабирует картинку до родного разрешения дисплея и улучшает её качество. Кроме того, Sharp 8M-B120C может воспроизводить музыкальные и видеофайлы.



Имеющийся у дисплея разъём HDM 2.1 поддерживает форматы 4K при 120 кадрах в секунду и 8K с 60 кадрами в секунду. Также здесь имеются четыре дополнительные HDMI-разъёма, один D-Sub (VGA) для подключения к ПК и 3,5-мм аудиоразъём. Помимо этого, Sharp 8M-B120C оснащён сетевым модулем с поддержкой 100-мегабитного Ethernet и двумя портами USB 3.0.



Для новинки заявлена поддержка технологии Dolby Audio. В состав модели входят четыре динамика по 10 Вт, а также два динамика по 15 Вт каждый. В наличии также имеются аналоговый и оптический аудиовыходы. Размеры Sharp 8M-B120C составляют 2717 × 805 × 1979 мм, вес с подставкой — 206 кг.



Компания начнёт принимать заказы на новинку в конце сентября. Стоимость дисплея производитель пока не объявлял. Но учитывая размеры и технологии, которые применяются в модели Sharp 8M-B120C, она будет соответствующей.

(С) 3Dnews