Intel разрабатывает производительные мобильные видеокарты с 6 и 8 Гбайт памяти

16 сентября 2020, 12:45

Ресурс VideoCardz поделился информацией о дискретных графических ускорителях Intel второго поколения, которые имеют кодовое имение DG2 и оснащены 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6.

По мнению источника, такой ускоритель может использоваться в составе некоего игрового ноутбука, который должен появиться на рынке в следующем году.



Также выяснилось, что обозначенный графический ускоритель Intel будут работать в паре с процессором из ещё неанонсированной серии Tiger Lake-H. Свежую информацию об этих процессорах мы сообщали буквально вчера. Серия будет представлена первыми для Intel 10-нм восьмиядернными мобильными чипами с номинальным уровнем тепловыделения 45 Вт, построенными на архитектуре Willow Cove.



По данным источника, в составе систем с графическим ускорителем DG2 также будут предлагаться процессоры 12-го поколения Intel Alder Lake-P. Предполагается, что их анонс состоится в конце 2021 года. В то же время будут представлены серии процессоров Alder Lake-H и энергоэффективных Alder Lake-U. В отличие от чипов Tiger Lake-H, всё семейство процессоров Alder Lake получит новую гибридную архитектуру, в составе которой будут использоваться «большие» и «малые» вычислительные ядра. Ожидается, что первыми будут представлены чипы с конфигурацией из двух маленьких и восьми больших ядер. Вариант с шестью маленькими и восемью большими ядрами будет представлен позже.



По мнению VideoCardz, вариант графического ускорителя Intel DG2 с 8 Гбайт видеопамяти использует 512 исполнительных блоков (Execution Unit, EU) и имеет поддержку 256-битной шины памяти. Ранее ресурс также указывал, что этот графический ускоритель будет представлен в нескольких вариантах: с 384, 512 и возможно даже 960 EU.