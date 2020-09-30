30 сентября 2020, 21:39

30 сентября: вебинар Kramer Electronics

Приглашаем на вебинар нашего партнера, по оборудованию Kramer, который состоится 30 сентября в 11:00.

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В этот раз представители Kramer предложат вашему вниманию несколько актуальных новинок, относящихся к различным продуктовым группам, тем не менее представляющих особый интерес для интеграторов и инсталляторов.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Kramer Electronics в Украине
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