30 сентября: вебинар Kramer Electronics

Приглашаем на вебинар нашего партнера, по оборудованию Kramer, который состоится 30 сентября в 11:00. Регистрация >>
В этот раз представители Kramer предложат вашему вниманию несколько актуальных новинок, относящихся к различным продуктовым группам, тем не менее представляющих особый интерес для интеграторов и инсталляторов.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор Kramer Electronics в Украине
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