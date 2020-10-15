OPPO хочет создать AQS — Общество качества звука

15 октября 2020, 11:15

OPPO объявили о начале сотрудничества с Китайской Ассоциацией аудиоиндустрии и ведущими аудиокорпорациями для создания Audio Quality Society (AQS) — Общества качества звука.

Такая коллаборация является частью неустанных усилий OPPO по совершенствованию звука для пользователей в эпоху 5G.



AQS объединят поставщиков устройств и компании выше и ниже по цепи поставки гарнитур. Сюда также войдут производители аудиочипов и профессиональные учреждения тестинга. В состав инаугурационного совета AQS вошли (в алфавитном порядке): Bestechnic, Китайский институт стандартизации электроники (CESI), Edifier, HiBy, HiVi, HIFIMAN, Knowles, MediaTek, Savitech, Xiaomi и vivo. OPPO, как один из основателей и основных поставщиков технологий в AQS, будут постоянным членом правления.

В течение последних нескольких лет в области аудио наблюдалась несоответствие между стандартами передачи звука через Bluetooth и форматами аудиокодеков. Это привело к некоторому нарушению качества передачи звука, негативные последствия которого сразу почувствовали на себе пользователи. Стандарты AQS направлены на устранение барьеров, которые создают кодеки беспроводной передачи звука и аппаратное обеспечение. Таким образом, они обеспечивают совместимость и взаимодействие наушников, аудиооборудования и смартфонов. Инициаторы AQS ожидают, что новые стандарты улучшат качество звука гаджетов и обеспечат пользователям лучший опыт от прослушивания.

Лю Цзя, руководитель аудиобизнеса OPPO, отмечает, что OPPO заложили прочный фундамент для создания качественной аудиопродукции благодаря своим MP3-проигрывателям и DVD-проигрывателям с высокой четкостью, которые были отмечены многочисленными отраслевыми наградами и попали во множество мировых рейтингов благодаря превосходному качеству звука.

«Мы надеемся, что благодаря AQS мы сможем создать платформу для общения и сотрудничества между участниками рынка. Вместе с нашими партнерами мы будем разрабатывать и продвигать более точные стандарты тестирования и проверки. Кроме того, мы будем способствовать инновационному развитию экосистемы в области аудио высокой четкости», — отмечает Лю Цзя.

Технические стандарты нацелены обеспечить пользователей профессиональным качеством звука с высокой четкостью, поэтому AQS будут сосредоточены на шести основных сферах. Так, стандарт электроакустической связи, который прошел 13 видов испытаний, обеспечит качество голосовых звонков благодаря действительно беспроводным стереофоническим наушникам (TWS). Стандарт музыкального звукового эффекта будет поддерживать LHDC (аудиокодек с низкой задержкой звука высокой четкости), а также точную конфигурацию субъективной и объективной оценки аудио для обеспечения наилучшего звука. Кроме того, технические стандарты AQS будут устанавливать более жесткие требования по уменьшению шума окружающей среды и производительности соединения Bluetooth, что позволит пользователям наслаждаться качественным и четким звуком без увеличения громкости при передаче с низкой задержкой.

Работают в AQS и над обеспечением лучшего опыта прослушивания музыки. Недавно разработанный UI-интерактивный тест призван найти наиболее интуитивно понятный интерфейс для конечных пользователей и установить простое взаимодействие между человеком и компьютером.

С учетом трех самых распространенных сценариев использования музыки, звонков и голосового управления, система тестирования энергопотребления обеспечит для наушников TWS надежность и простое взаимодействие с пользователем. Технические стандарты AQS призваны обеспечить надежность на всех этапах процесса: от получения и обработки сигнала до декодирования звука и воспроизведения его через динамик. Результатом внедрения этих стандартов станет высококачественное иммерсивное аудио, доступное сразу на нескольких устройствах, что обеспечит более плавное использование мобильных мультимедиа в эпоху 5G.

В течение многих лет OPPO стремятся к глубокому пониманию потребностей и предпочтений потребителей, изучая их с помощью своих новаторских продуктов и услуг. Используя свой большой опыт в акустических технологиях, OPPO сделают свой вклад в разработку технических стандартов AQS в трех основных областях: кодек Bluetooth, электроакустическая связь и музыкальные



звуковые эффекты. Это поможет улучшить совместимость наушников со смартфонами и совместимость между другими аудиоустройствами, а также поможет оптимизировать взаимодействие человека с компьютером. Основываясь на имеющихся данных, OPPO ожидают, что новое поколение их смартфонов и аудиопродукции среднего и высокого сегмента будет полностью адаптировано к стандартам AQS уже в ближайшем будущем.