Оборудование IоT TEKTELIC сертифицировано в Украине

11 ноября 2020, 21:39

РОМСАТ получил сертификат соответствия на продукцию ведущего канадского поставщика решений для IoT на базе технологии LoRaWAN.

ТEKTELIC - выбор для операторов государственных и частных сетей, которым нужны качественные и экономически выгодные решения IoT. Оборудование прошло экспертизу и соответствует техническим требованиям и государственным нормативным документам.



TEKTELIC Базовые станции Сенсоры Трекеры Датчики Ранее: Решение TEKTELIC для отслеживания контактов В портфеле компании есть полный спектр аппаратных и программных продуктов для построения комплексных решений IoT для различных сфер деятельности.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор TEKTELIC в Украине.