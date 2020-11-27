Украинцы трижды подряд признаны лучшими предпринимателями года

27 ноября 2020, 14:15

Четыре года подряд платежная платформа Payoneer проводит конкурс «Предприниматель года» и выбирает лучших среди предпринимателей по всему миру.

Ежегодно в конкурсе принимает участие более 3,5 тысяч представителей бизнеса из 120 стран. Последние три года победителями конкурса становились украинские предприниматели.

В 2020 году награду «Прорыв года» забрал Максим Гопанчук, основатель компании KGUbrass, которая занимается производством духовых инструментов, аксессуаров и комплектующих для них по индивидуальному заказу. В 2019 компания KGUbrass смогла нарастить свои продажи на 200%. По словам Максима, у компании нет прямых конкурентов на Amazon или других сайтах. Многие производители перестали заниматься выпуском такой продукции, а украинцам удалось захватить эту нишу рынка.

Годом ранее «Прорывом года» стал Максим Петрук, генеральный директор WeSoftYou – компании, которая занимается веб-разработкой и созданием мобильных приложений. А в 2018 Катерина Миронюк праздновала победу в другой категории – «Фрилансер года». Украинка менее, чем за год развилась из SEO-специалиста, работающего на фрилансе, до основателя собственного агентства с большим количеством зарубежных клиентов.

Платежная платформа продолжает развивать инициативу по поддержке бизнеса и приглашает предпринимателей к участию в 5-й ежегодной премии Payoneer Entrepreneurship Awards.

Награда присуждается компаниям и бизнесменам со всего мира, которые демонстрируют стратегическое мышление, предпринимательский дух и инновационный подход в своем стремлении к росту. Победители и их компании будут представлены на сайте Payoneer и в официальном блоге компании, а призы вручат на специальном мероприятии. Лауреаты будут объявлены в начале следующего года.

Награды присуждаются в пяти категориях:

● Онлайн-продавец года;

● Прорыв года;

● Фрилансер года;

● Социально ответственный предприниматель года;

● Предприниматель года.



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