ОРРО предлагает вспомнить лучшее в уходящем году

3 декабря 2020, 13:15

2020 год по многим параметрам выдался трудным, но ведущий мировой бренд смартфонов OPPO знает, как изменить отношение к нему.

Сегодня производитель представил свое уникальное видение 2020 года, положив начало праздничной кампании в Украине. Цель начинания — вдохновить молодежь на приятные воспоминания о 2020 годе, а также подготовиться к праздникам и с оптимизмом встретить 2021 год.

Кампания побуждает искать хорошее в уходящем году. ОРРО отмечают роль, которую технологии играют в жизни людей, позволяя оставаться на связи с близкими, даже если нет возможности встретиться лично. Проект начинается с фильма, в котором молодые люди рассказывают свои истории. Они воплощают позитивную энергию и творческий дух, подчеркивая стремление OPPO сохранять оптимизм даже в трудные времена. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ОРРО AED Украина.



2020 год изменил жизнь многих. Непростые условия побуждали людей жить настоящим и посвящать время только тому, что для них действительно важно. OPPO взяли интервью у нескольких молодых людей, которые вынесли из 2020-го положительный опыт. Никодем, например, встретил любовь своей жизни. Каждую ночь влюбленные часами общались друг с другом, и связующим звеном для них стал смартфон.



2020 год вынудил человечество поставить жизнь на паузу. Однако многие люди эффективно использовали появившееся дополнительное время, чтобы следовать своему призванию и заниматься любимым делом. Одна из них — Ирина. Она смогла наконец-то реализовать проект мобильной фотографии, о котором давно мечтала, но для которого не находила времени. Ирина каталогизировала более 800 снимков засушенных цветов с помощью своего смартфона.



Многие сочли 2020 год хорошей возможностью отпустить ситуацию и просто оставаться на связи благодаря технологиям. В фильме Дарья шутит, что этот год позволил ей нормально выспаться. А в освободившееся время она использовала технологии ОРРО, чтобы расслабляться и поддерживать физическую форму.



В этом году мир полагался на технологии больше, чем когда-либо, чтобы общаться во время изоляции. А смартфоны OPPO еще и помогали молодому поколению найти новые хобби. Креативность лежит в основе Reno серии от ОРРО. Новая кампания демонстрирует потенциал смартфона OPPO Reno4 Lite, который в праздничный сезон будет доступен украинцам на сайтах и в магазинах партнеров.

ОРРО Reno4 Lite — тонкий и легкий смартфон, который сочетает мощные технологии с интуитивно понятной функциональностью и модным дизайном, что обеспечивает превосходный всесторонний пользовательский опыт.

ОРРО Reno4 Lite поможет людям, страстно увлеченным творчеством, запечатлеть самые важные моменты. Это идеальный смартфон для съемки и обмена праздничными фотографиями и видео. Благодаря шести режимам камеры с улучшенными AI-функциями пользователи могут делать сверхчеткие снимки в ночное время, творческие портреты и записывать качественные видео.

Среди других функций можно выделить:

- AI Color Portrait — упрощает создание потрясающих портретов и позволяет делать фон черно-белым, чтобы выделить людей;

- двойная боке-камера — помогает сделать ваши селфи четкими, детализированными, словно живыми и объемными. Функция также работает в видео режиме и позволяет вмещать в кадр несколько человек;

- SoLoop — с помощью этого приложения пользователи могут редактировать видео непосредственно из галереи, добавляя музыку и текст и превращая ОРРО Reno4 Lite в настоящую студию для создания фильмов.

ОРРО Reno4 Lite — идеальный партнер для беспроводных наушников ОРРО Enco W51. Невероятно легкие и удобные в ношении, они координируют в общей сложности шесть микрофонов с алгоритмом глубокого шумоподавления, чтобы обеспечить небывалое снижение фонового шума как для прослушивания музыки, так и для совершения или приема звонков даже при сильном ветре.

Беспроводные наушники ОРРО Enco W51 с поддержкой Bluetooth 5 и новейшим стандартом низкой задержки Bluetooth-передачи значительно сокращают задержку звука. Это заметно улучшает синхронизацию аудио и видео для видеозвонков и просмотра роликов на ходу. Беспроводные наушники ОРРО Enco W51 пыленепроницаемы, а 15-минутная зарядка обеспечивает 9 часов прослушивания музыки или разговоров. Полной зарядки хватает на 24 часа активного использования. Чехол ОРРО Enco W51 может похвастаться беспроводной зарядкой для еще большего удобства. ОРРО Reno4 Lite в сочетании с наушниками ОРРО Enco W51 — идеальный микс для фото- и видеосъемки, обмена изображениями, общения с друзьями и семьей, прослушивания музыки или просмотра видео на протяжении праздников.