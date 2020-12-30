В следующем году Рayoneer создаст готовое решение для микробизнеса

30 декабря 2020, 13:45

Payoneer продолжает активно работать над программами партнерства с банками, украинский рынок получит новые преимущества, а Киев становится центром в регионе.

Вице-президент и региональный руководитель – Европа в Payoneer Джеймс Аллум поделился результатами и планами компании в Украине, а также рассказал о будущем платежей на конференции UAFin.Tech 2020.

Вице-президент и региональный руководитель – Европа в Payoneer Джеймс Аллум принял участие в конференции UAFin.Tech 2020. Во время выступления он отметил, что компания сделала большой прогресс за последний год: «Раньше для выпуска карт мы пользовались услугами третьих сторон, а теперь можем самостоятельно проводить эмиссию. К тому же мы выполнили свои планы по выпуску карточек в Украине, и Киев становится нашим хабом в регионе».

Руководитель поделился планами на будущее. Стало известно, что уже скоро компания реализует новые крупные международные партнерские программы. От этого украинский рынок получит преимущества. «Мы сделали интересные инвестиции, результаты которых вы увидите в следующем году. Мы хотим разработать программу лояльности для наших клиентов и будем развивать стратегическое партнерство с банками, которое упростит проведение платежей.

Кроме того, наша компания работает над тем, чтобы крупные продавцы могли находить разнообразные возможности для интеграции, и в новом году будем внедрять новые технологии – мы станем готовым решением для микробизнеса».

Будущее платежей вице-президент компании описал так: «Я вижу много параллелей с тем, что произошло на рынке телекоммуникаций лет десять назад. Ранее международные звонки были очень дорогие и низкого качества, такая же ситуация была и с платежами. В дальнейшем они будут быстрее и дешевле. Сейчас мы заключаем большое количество перспективных партнерских соглашений, и в последующие годы инновационных изменений будет гораздо больше».

Джеймс Аллум подчеркнул, что развитие компании всегда происходит через партнерство, ведь Финтех – это не о конкуренции, а о сотрудничестве.