AMD продолжит наращивать количество ядер своих процессоров

13 января 2021, 13:45

Современные процессоры AMD в серверном и настольном сегментах предлагают не более 64 ядер, и с появлением нового поколения EPYC ситуация не изменится.

Это не мешает главе компании заявлять, что в будущем процессоры AMD получат более 64 ядер, хотя о конкретных планах в этой сфере она откровенничать не торопится.