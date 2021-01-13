AMD продолжит наращивать количество ядер своих процессоров

Современные процессоры AMD в серверном и настольном сегментах предлагают не более 64 ядер, и с появлением нового поколения EPYC ситуация не изменится.
Это не мешает главе компании заявлять, что в будущем процессоры AMD получат более 64 ядер, хотя о конкретных планах в этой сфере она откровенничать не торопится.
Интервью с Лизой Су (Lisa Su), опубликованное сайтами Tom’s Hardware и AnandTech в различном изложении, позволяет понять, что при создании 7-нм процессоров поколений Zen 2 и Zen 3 специалисты AMD сосредоточились на повышении производительности в однопоточных приложениях, снижении задержек и улучшении общего быстродействия системы. Поднять производительность в среднем удалось на двадцать с лишним процентов при сохранении прежнего количества ядер.
Как поясняет глава AMD, это не означает, что 64 ядра являются каким-то пределом роста производительности. По её словам, в будущем у процессоров AMD количество ядер увеличится, но при этом должна пропорционально масштабироваться вся система, чтобы производительность росла равномерно.
Во время интервью Лиза Су коснулась и только что представленных мобильных процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3. Они, как можно заметить, сочетают прогрессивную архитектуру вычислительных ядер с более зрелой графикой поколения Vega. По словам главы AMD, графику с архитектурой RDNA эти гибридные процессоры не успели примерить из-за жёсткого расписания подготовки к анонсу — семейство Cezanne обязано было дебютировать в первом квартале. Никакого отношения к ограниченности инженерных ресурсов AMD подобное сочетание функциональных блоков не имеет. Из неофициальных источников известно, что гибридные процессоры AMD обзаведутся графикой RDNA позже.
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