Sony превратит Twisted Metal в комедийный телесериал

23 февраля 2021, 12:45

Издание Varity сообщило, что серию гоночных аркад Twisted Metal экранизируют в формате телесериала. Проектом занимаются компании Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

Сериал будет в комедийном жанре. За сценарий отвечают Ритт Риз (Rhett Reese) и Пол Верник (Paul Wernick) — авторы «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и фильмов о Дэдпуле. Им поможет Майкл Джонатан Смит (Michael Jonathan Smith), сценарист и продюсер сериала «Кобра Кай». Он также занял кресло исполнительного продюсера экранизации вместе с Уилл Арнетт (Will Arnett), Марком Форманом (Marc Forman) и Питером Принципато (Peter Principato) из компании Electric Avenue.



«Мы очень рады, что такая отличная команда работает над воплощением этой культовой игры в жизнь для фанатов», — сказал Variety Асад Кизилбаш (Asad Qizilbash), глава PlayStation Productions.

Несмотря на то, что попытки Sony выпустить экранизацию Uncharted за прошедшие годы натолкнулись на ряд препятствий, компания добивается определённых успехов в реализации своих амбиций в области телевидения и кино. Также PlayStation Productions недавно подтвердила, что актёр Педро Паскаль («Мандалорец») сыграет Джоэла в экранизации The Last of Us от HBO.

(C) 3dnews