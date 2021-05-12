Uber Shuttle возобновляет работу в Киеве с гарантированными поездками

12 мая 2021, 10:15

Uber Shuttle возвращается на маршруты Киева. Пассажиров сервиса ждет специальная акция: все поездки с 11 по 28 мая будут стоить всего 20 грн.

Все 48 маршрутов будут такими же, какими были в начале года, за небольшими исключениями.



Кроме того, теперь каждая поездка на Uber Shuttle будет гарантирована. Если поездка не отменена по вашему желанию, Uber автоматически добавит промокод, который вы сможете использовать в UberX или PoolChance. Промокод будет действителен в течение 2 часов, и вы сможете добраться до места назначения бесплатно.



Как это работает?



Заранее забронируйте поездку в Uber Shuttle.

Если система не может найти водителя, и поездка отменяется за 25 минут до ее начала, промокод для UberX и PoolChance автоматически добавляется в аккаунт.

Сумма промокода соответствует ориентировочной стоимости поездки на UberX по маршруту, выбранному для поездки на шаттле.

Мы отправляем вам электронное письмо и уведомление о том, что промокод был добавлен в вашу учетную запись.

В течение двух часов после отмены поездки на шаттле вы можете заказать UberX или PoolChance и бесплатно добраться до пункта назначения. При заказе вы увидите, что стоимость поездки будет изменена на 0 грн.



Для получения уведомлений эта функция должна быть включена на смартфоне.



Поскольку безопасность является одним из главных приоритетов Uber, Uber Shuttle продолжит работать в соответствии со строгим протоколом безопасности и гигиены. Водители, пассажиры и транспортные средства должны соответствовать правилам безопасности, предложенные правительством.



Водителям и партнерам по-прежнему может быть возмещена стоимость дезинфицирующих средств, которые они используют для ежедневной очистки своих транспортных средств. Как водители, так и пассажиры получат напоминания о санитарных мерах безопасности, таких как мытье рук и ношение маски или повязки для лица. Водителям и пассажирам понадобится ответить на контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли эти меры, прежде чем они смогут забронировать поездку или выйти на линию.

