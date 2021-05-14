Портативная акустика SVEN PS-290

14 мая 2021, 13:45

Хорошая музыка способна порадовать нас в любое время и в любой ситуации.

Но для этого устройство для ее воспроизведения должно быть готово сопровождать нас везде, куда бы мы ни отправились. И вот на этот случай у компании SVEN появился новый «музыкальный вездеход», да еще какой — с защитой от воды IPx6! Беспроводная колонка PS-290 способна выдержать не только попадание небольшого количества влаги, но и проливной дождь — ее можно брать с собой в поход или на рыбалку, на дачу или пляжную вечеринку…

Акустика по-настоящему портативная, выполнена в компактном округлом корпусе и легко поместится в любой рюкзак или сумку, да и весит немного — всего 900 граммов. При этом она оснащена крупными динамиками диаметром 60 мм и способна выдавать качественный звук в диапазоне частот от 60 до 20 000 Гц. Дополнительные пассивные излучатели добавляют звучанию глубокого и насыщенного баса, делая колонку желанной гостьей на танцполе вашей вечеринки.С громкостью тоже никаких проблем — мощности в 20 Вт хватит для комфортного прослушивания музыки не только в помещении, но и на свежем воздухе. SVEN PS-290 поддерживает подключение посредством Bluetooth, причем при необходимости можно присоединить к одному источнику сразу две колонки — так и стереоэффект появится, и озвучить получится еще большую площадь. А если хочется сэкономить заряд аккумуляторов и гаджета-источника, можно воспользоваться проводным подключением.Хотя с автономностью проблем тоже нет — встроенный аккумулятор емкостью 3000 мА·ч способен обеспечить долгие часы прослушивания музыки. А использовать внешний источник звука совсем не обязательно — можно воспользоваться встроенным плеером, воспроизводящим музыкальные файлы с USB-накопителей и карт памяти microSD. Если их с собой вдруг не оказалось, тоже не беда — будет повод настроиться на волну любимого FM-радио.Есть у портативной акустики SVEN PS-290 и еще одно важное достоинство — доступная цена. Убедиться в этом проще простого, достаточно найти ее в каталоге любимого магазина электроники и бытовой техники — продажи уже стартовали.